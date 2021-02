Podle policie městečka Plains Township na severovýchodu amerického státu Pensylvánie došlo k dvojnásobné vraždě a jedné sebevraždě v pondělí kolem 9. hodiny. Dva lidi našli na ulici před domem, třetí osobu pak u ní doma.

Prokurátorka Stefanie Salavantisová řekla, že sousedé slyšeli celkem asi tucet výstřelů. „Před domem zůstal ležet zastřelený manželský pár, třetí tělo policie našla v nedalekém domě, kde předpokládaný střelec obrátil zbraň i proti sobě,“ uvedla Salavantisová pro lokální televizi ABC 27.

„Vyšetřovatelé mají zato, že incident byl vyvrcholením dlouhodobého napětí mezi sousedy,“ řekla dále podle deníku Daily Star prokurátorka. Roztržka s tragickým koncem vznikla osudového rána nad způsobem odklízení sněhu.

Policie podle deníku střelce identifikovala jako Jeffreyho Spaidea a manžele jako Jamese a Lisu Goyovy. Vyšetřování nadále probíhá.

Bouře Orlena zasypala východní část USA počátkem týdne. Zanechala po sobě vrstvu sněhu od 50 do téměř 80 centimetrů, přičemž nejvíc ho napadlo ve státě New Jersey. Guvernér státu New York Andrew Cuomo se o situaci vyjádřil dramaticky, když ji označil ji za doslova „infarktní". V metropoli New Yorku napadlo nejvíce sněhu za posledních pět let.

Ostražitost před rozmary počasí, ať už přinesly déšť, nebo sníh, muselo zvýšit kolem 20 států. Chronologicky první obětí bouře je Patricia Beckeová (67) z Pensylvánie, trpící Alzheimerovou chorobou. Odešla z domu ve 4 hodiny ráno, našli ji umrzlou o několik bloků dál.