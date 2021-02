Zázrak jménem Vesna: Žena, která přežila pád z 10 kilometrů, popsala agentům teroristu

Bylo to jako z béčkového hororu: Lidem u České a Srbské Kamenice se na zahrady místo vloček snášela mrtvá, zohavená lidská těla. 26. ledna 1972, se Čechů poprvé v novodobé historii dotkl mezinárodní terorismus. V jugoslávském letadle vybuchla bomba a pád z 10,5 tisíce metrů přežila jediná dívka. Osud si zažertoval, jmenovala se Vesna, tedy jaro, nový život…

„Jau, jau…“ přesně takové sténání plné bolesti se podle později sepsaného protokolu ozývalo kolem šesté večer v lese u Srbské Kamenice. Uslyšel ho lesník Bruno Henke, který s hasiči propátrával zbytky letadla rozeseté v prudké stráni mezi stromy. Katastrofu jim hlásila Bezpečnost jen krátce předtím.

V mihotavém světle baterky uviděli pod troskami naříkající polonahou ženu. „…bylo vidět jen část nohou a hlavy… Podařilo se nám trosky uvolnit a nadzvednout tak, že jsme zraněnou opatrně vytáhli,“ vypovídal Henke.

„Viděl jsem, že žena je málo oblečená, proto jsem vysvlékl plášť, polovinu podložil pod ležící ženu a polovinou jsem ji přikryl. Pravou rukou silně pohybovala a snažila se odkrýt, byl jsem nucen jí ruku podržet a znovu přikrýt.“ Tím ztělesněným zázrakem byla dvaadvacetiletá stevardka, bývalá tanečnice a modelka Vesna Vulovičová z mezinárodního letu JAT 367.

Ostatních 27 lidí, kteří letadlem typu DC-9 cestovali na trase Stockholm, Kodaň, Záhřeb, zemřelo. Včetně pěti dětí. Těžce zraněnou letušku po 40minutovém čekání odvezla sanitka do nemocnice v České Kamenici, později do Vojenské nemocnice v pražských Střešovicích. Dostala tři a půl litru krve a podrobila se i operaci mozku a páteře.

Její osud sledoval tehdy celý národ. Do nemocnice dostávala dopisy plné podpory, květiny, dárky. „Češi mě přijali dobře… oni si mě tak strašně oblíbili… přicházejí mi dárky a stále mi dělají společnost. Představ si to, fantastické!“ svěřovala se v nemocnici svému otci, který tam pomáhal s prvním výslechem své dcery vyšetřovatelům Státní bezpečnosti.

Bezpečnostní složky státu ani odborníci z komise ministerstva dopravy nelenili. Na pozadí rekonvalescence sympatické letušky se nehoda vyšetřovala velmi důkladně. Mezi lidem totiž stále častěji kolovaly spekulace o tom, že „letadlo sestřelila omylem československá protivzdušná obrana“.

Objevily se i v zahraničním tisku. A k atentátu se hlásili i chorvatští ustašovci, jejichž cílem bylo rozvrátit Jugoslávii. Podle vyšetřovací komise ministerstva dopravy šlo o teroristický čin. Nálož byla nastražena v zavazadle v přední části letounu. Jako časovač roznětky posloužil budík „západoněmecké výroby“.

Pozoruhodné je, že Vesna popsala v březnu do protokolu českým vyšetřovatelům i podezřelého cestujícího z letadla. Podle ní právě muž mezi 30–35 lety přinesl už ve Stockholmu kufr s bombou do letadla. Všimla si ho později při mezipřistání v Kodani, kdy se oddělil od ostatních vystupujících cestujících, kteří mířili letištní chodbou doleva a on zahnul jediný na opačnou stranu.

„Nechal tam tu bombu... předpokládám, že to tak bylo... Kdybych jej viděla na ulici, tak ho poznám…“ vyprávěla přerývaně do protokolu. Ustašovskou účast se prokázat nepodařilo. Pachatel zůstal neznámý. Letuška Vesna Vulovič byla po sérii úspěšných zákroků propuštěna z nemocnice ani ne tři měsíce po tragédii.

Po uzdravení pracovala ještě 18 let u jugoslávské letecké společnosti JAT jako organizátorka letecké přepravy. Na místo dopadu letadla se ještě několikrát vrátila a vděčnost projevovala i českým lékařům.

Vesna zemřela v roce 2016 těsně před Vánoci. Našli ji mrtvou doma ve vaně poté, co její přátelé zburcovali policii, když se jim několik dní neozývala. Bylo jí 66 let.

