Řada bonbonů, limonád, dortů a dalších cukrovinek vděčí své syté barvě speciálním přísadám, tzv. éčkům. Ty, jak je známo, nejsou vždy nejzdravější. Potravinářští technologové proto poslední roky tráví hledáním přírodních alternativ a ve spoustě případů se jim to podařilo. Červenou barvu tak získáme například z červené řepy, žlutou z kurkumy a zelenou ze špenátu. Dlouho se ale nedařilo najít náhradu za modrou, kterou se obarvuje třeba šmoulová zmrzlina. Změnit to může nový objev, podle kterého by vzácnou barvu mohlo poskytnout červené zelí.