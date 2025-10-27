Kardinál Duka po akutní operaci: Dlouhý pobyt v nemocnici. O předávání metálů přijde
Kardinál Dominik Duka po akutní operaci zůstává v nemocnici. Nezúčastní se tak předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Blesk Zprávám to sdělil mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz. Duka na sociálních sítích poděkoval lékařům, dostává se mu podle jeho slov vzorné péče. Stále je ale napojený na přístroje. Zároveň poděkoval občanům za modlitby za jeho uzdravení.
Duka podstoupil 6. října akutní operaci, jak informovalo už dříve pražské arcibiskupství. Tehdy uvedlo, že bývalý pražský arcibiskup je ve stabilizovaném stavu a vyzvalo k modlitbám za jeho uzdravení.
Tři týdny poté Duka stále zůstává hospitalizovaný. Nedorazí tak v rámci státního svátku 28. října na Pražský hrad na předávání státních vyznamenání, kam je každoročně zván jako vysoce postavený představitel církve. „V tuto chvíli zdravotní stav pana kardinála účast na předávání státních vyznamenání neumožňuje,“ sdělil Blesk Zprávám mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz.
Duka leží v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Podle jeho slov je o něj postaráno vzorně. „Především chci poděkovat této nemocnici a jejímu veškerému personálu – od lékařů až po pomocný personál – za opravdu vzornou a jedinečnou péči, které se mi zde dostává. To se projevuje i ve zlepšení mého zdravotního stavu,“ uvedl kardinál na facebooku. Poděkoval i za všechny modlitby a lidem vzkázal, že se s nimi zůstává ve spojení i na dálku.
Více se pak rozpovídal pro Katolické noviny. Sdělil, že se cítí pozitivně. „Samozřejmě každá operace je operace a pobyt v nemocnici má své, ale patří to k životu,“ sdělil s tím, že kvůli hospitalizaci je trochu izolován od světa a jeho běhu.
Zároveň přiznal, že než bude znovu fit, ještě to chvíli potrvá. „Už mi není padesát ani šedesát, takže rekonvalescence bude o něco pomalejší. Budu se muset víc šetřit, ale zároveň budu mít víc času se více také poctivě zabývat otázkami Bůh a člověk,“ řekl Duka, který letos oslavil 82. narozeniny.
Nadcházející významné dny, nejen svátek k příležitosti vzniku samostatného československého státu, ale například i výročí sametové revoluce, by nám podle něj měly připomenout, že naděje nikdy neumírá. A sdělil, na co se těší. „Těším se, až nebudu vázán na různé hadičky a kontrolní přístroje, od kterých mě postupně osvobozují,“ uvedl.
Ze zdravotních důvodů se letos předávání státních vyznamenání nezúčastní ani prezident Miloš Zeman. Rovněž v nedávné době podstoupil operaci, kdy mu lékaři akutně operovali absces. Zůstává v domácí péči.
Mocnosti pekelné ještě nedostaly, co chtěly.