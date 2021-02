Daniel Rotariu z britského Leicesteru měl přítelkyni, která ho po roce vztahu ze žárlivosti polila kyselinou. Nešťastník má doživotní následky. Po útoku dokonce oslepl. To nejhorší ale dnes už má přece jen za sebou. Během zotavování se oženil se svojí pečovatelku a založil s ní rodinu!

Daniel Rotariu se poznal s Katie Leongovou v lednu 2015. Po jedné větší hádce o rok později přítelkyně přišla k jeho posteli, když spal, a vychrstla mu na hlavu půl litru kyseliny. Daniela vzbudilo silné pálení kůže, myslel si nejdříve, že jde o horkou vodu.

Je znetvořený na jedné třetině povrchu těla a přišel kompletně o zrak, napsal deník Daily Mail. Špatně spí, od osudné noci se mu stále znovu vracejí noční můry. Současné epidemické vládní opatření a lockdowny ani jeho psychickému stavu nijak neprospívají.

„Občas mívám zlé sny, ne úplně každý den, ale často. K tomu trpím nespavostí, myslím, že je to proto, že se skoro nehýbu. Nechodím do práce, nepracuju, jenom sedím doma. Není to dobré,“ svěřil se ve vysílání ranního pořadu televize ITV.

Jinak se ale dokázal aspoň částečně zapojit do života. Oženil se s paní Annou, pečovatelkou, která ho dostala jako zotavujícího se pacienta. Založili spolu rodinu, nedávno se jim narodil synáček David.

Na bývalou přítelkyni ale popálený muž nemůže zapomenout, i kdyby stokrát chtěl. „Neuplyne den, kdy bych Katie neproklínal za to, co mi udělala. Je těžké to dostat z hlavy,“ řekl Daniel o svém nekončícím trápení.

Leong sedí ve vězení, soud jí v roce 2017 napařil doživotí. Teoretickou šanci na propuštění dostane po 17 letech. Kromě trestu vězení jí bylo uloženo vyplatit Danielovi odškodné 19 tisíc liber (cca 560 tisíc korun).