Petra S. byla nahlášena jako nezvěstná 3. prosince. Dvaatřicetiletá Češka, která pracovala jako zdravotní sestřička v Londýně v nemocnici Evelina London Children´s Hospital, byla naposledy viděna 28. listopadu, když čekala na autobus na cestě ze služby. Po ženě začaly pátrat bezpečnostní složky i její známí. Pátrání nejprve bylo neúspěšné. Po Petře jakoby se slehla zem. Ovšem o devět dní později přišla zdrcující zpráva. Britská policie její rodinu v České republice informovala, že v jižním Londýně u dětského hřiště bylo nalezeno její tělo.

Po sociálních sítích začala kolovat výzva, aby se její přátelé, kolegové, známí či jen ti, kterých se smrt Češky dotkla, zúčastnili pietní akce, která je naplánována na neděli 19. prosince. Organizátorem je i Courtney Janeová (23), která nechápe, jak mohla být Petra pohřešovaná dlouhé dva týdny. „Jako místní obyvatelka si přeji, abych mohla udělat víc,“ uvedla pro server MyLondon s tím, že místo, kde bylo nalezeno Petřino tělo, velice dobře zná.

Nechápe, jak tam mohlo ležet tak dlouho, aniž by si ho někdo všiml. „Pejskaři a rodiny tam chodí každý den,“ dodala s tím, že se bojí chodit sama po tmě. „Vůbec se necítím bezpečně. Je potřeba něco udělat. Jako komunita potřebujeme odpovědi od policie. Její rodina také potřebuje odpovědi. Pokud nám může pomoci místní policie, bylo by to skvělé, protože o policii se teď hodně spekuluje. Všichni musí držet pohromadě v těchto těžkých časech,“ dodala s tím, že Petru znala od vidění. Potkávaly se v obchodech a mnohokrát se minuly na ulici. Rozhodla se proto uspořádat pietní akci a očekává, že se jí zúčastní až čtyřicet lidí.

Případ silně rezonuje mezi britskou veřejností, kterou dlouhodobě znepokojuje bezpečnost žen v londýnské metropoli. Naposledy se lidé vydali do ulic, když došlo ke zmizení Britky Sarah Everardové. Tu, jak se ukázalo, znásilnil a posléze zavraždil policista Wayne Couzens. Soud ho za to poslal na doživotí do vězení.

