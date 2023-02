Jan R. z Liberecka měl znásilnit sedm dětí: Mrazivá slova otce jedné z holčiček!

Vedoucí tehdejšího spolku Děti ráje železnice a sexuální predátor Jan R. z Liberecka podle obžaloby zneužil sedm nevinných dětí. K sexuálním útokům docházelo především v období od léta 2021 do jara 2022. V úterý s Janem R. začal soud. Otec jedné z napadených holčiček nyní promluvil! Přiznal, že by predátorovi nejraději něco udělal.

Anonymní rozhovor poskytl otec oběti pro CNN Prima News. Uvedl v něm, že jeho dcera je na tom psychicky špatně a musí navštěvovat psychiatra. Holčička byla podle obžaloby nejmladší obětí Jana R. Ten měl napadnout celkem sedm dětí od čtyř do devíti let, v šesti případech šlo o dívky, sedmý měl být chlapec.

Muž popsal, že na nabídku manželky Jana R. na hlídání dětí narazil na sociální síti. Když se pak ale dozvěděl, že dcera musela za trest klečet v koutě, už ji tam na hlídání nedával.

Pak přišel šok, když je kontaktovala policie. „Pak jsme si navíc přečetli, že už byl dvakrát trestaný pro to samé. Vůbec nechápu, jak je možné, že mohl hlídat děti,“ sdělil otec oběti televizi. Dodal, že trest, který Janovi R. hrozí, podle něj není dostatečný. „Zasloužil by zavřít na doživotí, takový člověk nemá venku co dělat. Tolika dětem zničil život, celým rodinám... Nejradši bych mu něco udělal,“ uzavřel.

Jan R. se u soudu částečně přiznal, odmítl ale, že by sexuálně napadl chlapce. „Jsem heterosexuálně založený,“ řekl u soudu. To sice potvrdil i znalec, nevyloučil ale, že v případě chlapce mohlo jít o náhražkové jednání.

Muž z Liberce je stíhán vazebně. Kromě znásilnění je obviněn i ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle obžaloby měl tisíce audiovizuálních záznamů dětí od batolat po mladší školní věk se sexuální podtextem. V minulosti už byl za zneužití dítěte dvakrát odsouzen.