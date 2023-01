Závodník uháněl po dálnici D10 rychlostí 315 km/h: Jezdím takhle běžně, šokoval

Řidič sportovního vozu se po dálnici D10 na Liberecku řítil neuvěřitelnou rychlostí. V jeden moment jel dokonce 315 km/h. Spolujezdec ho u nebezpečné jízdy ještě natáčel. Muž, který měl vůz řídit, pak ještě šokoval svými slovy pro CNN Prima News , údajně je rychlá jízda na dálnici jeho koníčkem, má to za adrenalinovou zábavu.

Na videu, které zaslal Krimi zprávám jeden z diváků, je vidět, jak vůz jede po dálnici a na tachometru nebezpečně stoupá rychlost. V závěru videa vůz jede dokonce rychlostí 315 km v hodině.

„Je to adrenalin“

Televizi se podařilo vypátrat muže, jenž údajně vůz na videu řídil. Přiznal se, že pokud je silnice prázdná, jezdí takovýmto způsobem běžně. Má prý strach akorát z toho, že mu někdo „nezodpovědně vjede do cesty“.

„Mám z toho radost, je to pro mě adrenalin,“ přiznal řidič. Domnívá se, že má vše pod kontrolou a ví, co si může dovolit. Tvrdí, že jeho rekord je 320 km/h, ale rád by se dostal ještě na větší rychlost.

Na českých dálnicích je přitom pro vozidla vážící do 3,5 tuny maximální povolená rychlost 130 km/h. Za překročení rychlosti o více než 50 km/h přitom řidiči hrozí zákaz řízení až na 18 let, odebrání bodů a pokuta.

Rychlou jízdou loni na začátku roku šokoval také miliardář Radim Passer. Ve svém Bugatti Chiron se řídil po německé dálnici A2 rychlostí 417 km/h. Video z této jízdy navíc zveřejnil na sociální síti. Policie ho podezřívala z účasti na nelegálním silničním závodu. Passerovi hrozilo vězení. Kriminalisté ale počátkem května pro nedostatek důkazů vyšetřování miliardáře ukončili.