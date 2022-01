K obrovské tragédii došlo 5. srpna roku 1997 na ostrově Guam. Do exotického ráje měl namířeno obří ikonický Boeing 747 korejských aerolinek. Na jeho palubě bylo 254 lidí. Vlivem špatného počasí a navigačních chyb ale došlo k tragédii. Letoun spadl do terénu nedaleko od letiště - konečné destinace. Bilance tragédie je strašná, zemřelo 229 lidí.

Let byl pod velením dvaačtyřicetiletého kapitána Park Yong-chula. Ten byl velmi zkušený. Jeho nalétané hodiny se blížily k devíti tisícům. Robustní Boeing 747 měl namířeno ze Soulu do exotického Guamu. Co ale čert nechtěl, v době plánovaného letu obřího Jumbo Jetu panovaly na ostrově velice špatné podmínky.

Období dešťů dosáhlo svého vrcholu a ani v osudný den piloty nepřestalo z oblohy lít. Viditelnost byla velice špatná. Krátce před jednou hodinou ranní už se piloti v kabině spojili s řídící věží na cílovém letišti. Přípravy na přistání byly v plném proudu a cestující už se těšili, až budou moci po šesti hodinách vylézt z letounu.

Kapitán Yong místní letiště moc dobře znal, přistával zde předtím již devětkrát. Tentokrát se ale sešlo vícero problémů. Ke komplikacím s počasím se přidala další nepříjemnost. Na letišti nefungovala z důvodu rekonstrukce naváděcí technika. A aby toho nebylo málo, kapitán byl k smrti unavený. „Už abychom byli na zemi, zase nám navýšili letové hodiny,“ postěžoval si krátce před tragédií svému kolegovi.

Před osudovým přistáním učinil pilot překvapující krok. Těsně před zahájením přiblížení požádal řídící věž o lehké odklonění doleva – chtěl se tak vyhnout hustému mračnu. K dalšímu překvapení došlo krátce na to. Indikátor sestupové roviny, který měl pomáhat pilotům v přistání, začal fungovat. To ale nebylo možné, systém na letišti měl být v rekonstrukci. Zmatená posádka pokračovala v přistání. Mraky ale ne a ne ustoupit. Ačkoli si letoun odklonem na chvíli zajistil viditelnost, podmínky se opět prudce zhoršily.

Posádka se ocitla v nezáviděníhodné situaci. Letoun už měl být nízko nad terénem a každou chvíli piloti očekávali, že před sebou spatří ranvej. Přes mraky a mlhu nicméně do poslední chvíle nemohli nic zaregistrovat. Výstražný hlas z přístrojů mluvil jasně. Letoun byl ve výšce 150 metrů. Přistávací dráhu ale ani jeden z pilotů přesto nezahlédl. To už pilotům došla trpělivost.

Chtěli se odhodlat k takzvanému "go around", tedy k manévru přeletět letiště a přistání zopakovat. Už bylo ale pozdě. Letadlo se dotklo země a klouzalo po zarostlé půdě, přičemž se rozpadalo na kusy. Jakmile se konečně zastavilo, všude bylo slyšet křik a pláč. Nechyběly ani plameny. Obrovské štěstí v neštěstí měla teprve jedenáctiletá Rika Matsudová, která vyvázla bez zranění. Jiní takové štěstí neměli. Na následky strašné nehody zemřelo 229 lidí.

Záchranné týmy se na místo dostaly velice pozdě, dlouhé minuty o havárii ani nevěděly. První oddíly dorazily na místo havárie až hodinu po katastrofě. Zachránit se podařilo pouhých pětadvacet lidí. Zanedlouho poté se rozjelo vyšetřování tragédie. Nález zapisovačů letu pomohl vyšetřovatelům objasnit dráhu letu. I když se piloti podle úhlu letu připravovali na přistání, trasa měla vypadat úplně jinak.

Piloti nedodrželi přesný postup pro sestup bez navigačního majáku, o němž se mylně domnívali, že funguje. Ukázalo se, že ještě k tomu kapitán používal staré přibližovací mapy. Spolu s nedostatečnou výcvikem ohledně letištních zařízení na Guamu se stalo to, že piloti zahájili přistání o pět minut dříve, než měli. Bohužel si toho piloti kvůli hustému dešti a mlze nebyli vědomi. Domnívali se, že míří přímo k přistávací dráze. Naneštěstí ale mířili do nepřístupného terénu před letištěm.