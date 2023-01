Motoristé, těšte se: Otevřou stovky kilometrů dálnic. Novinky přehledně v grafice Blesku

Rychleji a pohodlněji by měli čeští řidiči v příštích dvou letech jezdit po Česku. Ministerstvo dopravy chystá na roky 2023 – 2024 zprovoznit celkem 218,1 km nových dálnic a silnic I. třídy. Do nich »nasypal« stát stovky miliard korun.

Dostavbu chybějící dopravní infrastruktury zmiňuje česká vláda ve svém programovém prohlášení jako jeden z klíčových úkolů státu. Především rok 2024 by měl být v tomto ohledu rekordní. V plánu je totiž zprovoznit až 160 km vozovek. Z toho 118,1 km dálnic a 41,5 km silnic I. třídy.

Ani příští rok ale řidiči nepřijdou zkrátka. Mělo by jim sloužit 58,5 km nových cest, z nichž bude 15,4 km dálnic a 43,1 km silnic I. třídy. Pokud jde o končící rok, tak i ten hodnotí rezort dopravy pod vedením Martina Kupky (47, ODS) pozitivně. „V roce 2022 bylo zprovozněno celkem 35,4 km dálnic a silnic I. třídy,“ řekl Blesku Filip Hlušička z tiskového oddělení ministerstva.

Archeologická "pecka": Na jihu Moravy našli zbytky osady, která existovala 3,5 tisíce let

Na kolik to přijde?

Celkové investice do dopravních staveb přišly státní kasu podle rezortu v roce 2022 na 131,7 miliardy korun. Ještě více to bude příští rok. „Podařilo se vyjednat rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ve výši 150,9 miliardy korun, což zaručí kontinuální pokračování výstavby a další zahajování dopravních staveb,“ dodal Hlušička.

Na příští rok jsou v plánu výběrová řízení například na další úseky dálnic D3, D6, D7, D35 a podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se veškeré úsilí upne také k zahájení soutěže i na východní část Pražského okruhu.

ÚSEKY KOMUNIKACÍ S PŘEDPOKLÁDANÝM ZPROVOZNĚNÍM V LETECH 2023 – 2024 | abl

Šest pruhů u Brna

Příští rok by se také měla začít rozšiřovat dálnice D1 v nejvytíženějším jihomoravském úseku mezi 194. a 196. kilometrem na tři pruhy v každém směru. ŘSD vypsalo na tento projekt výběrové řízení. Nabídky mohou firmy podávat do 9. ledna a stavět by se mělo podle předpokladů v letech 2023 – 2026. Postupně mají silničáři v plánu rozšířit na šest pruhů úsek od 182. po 210. kilometr. V době dopravní špičky je totiž »dé jednička« u Brna na hraně dopravní kapacity a tvoří se zde kolony i bez nehod.

Jaké změny si na nás připravili čeští zákonodárci a jaké dopady budou mít na naše životy, se dozvíte v pondělním vydání Blesku. Bude obsahovat speciální osmistránkovou přílohu se změnami, které by vám neměly uniknout. Tak ji nepropásněte!