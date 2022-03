Blíženci

Profesní krasojízdu by vám mohli kolegové závidět, ale nedělají to. Ba naopak táhnete za jeden provaz a těšíte se dobré týmové práci. Samozřejmě, že vám to však nestačí! Jste velmi výkonní a potřebujete várku dalších úkolů. Nechte je až na pondělí!