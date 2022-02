Téměř tři tisíce let před vznikem nejstarší pyramidy v Egyptě (2700 př. n. l.) žili na jižní Moravě lidé ve velkém sídlišti. Našli ho archeologové z Brna při průzkumu trasy nového plynovodu. Pozůstatky domů, které objevili, je velmi překvapily.

„Odkryli jsme plochu o délce téměř 300 a šířce asi 26 metrů. Jde o řez sídlištěm. Ve skutečnosti bylo mnohem větší. Jsme ovšem limitováni prostorem,“ vysvětlil vedoucí výzkumu Ivan Čižmář z Ústavu archeologické památkové péče (ÚAPP) Brno.



Kostry nenašly

Naleziště spadá do období staršího neolitu, do kultury s lineární keramikou (cca 5500 až 5000 př. n. l.). „Jsou dobře viditelné pozůstatky po kůlech, které tvořily nosnou konstrukci staveb,“ upřesnil Čižmář.

A ty byly impozantní. „Délka domů byla zpravidla mezi 20 až 40 metry, některé ale měly až 60 metrů. Stěny mezi kůly byly vypleteny větvemi a proutím a omazávány vrstvou hlíny,“ popsal stavební styl vedoucí výzkumu.

Kolik lidí v domech žilo, je těžké určit. „Kosterní pozůstatky jsme nenašli. Nacházíme hlavně zlomky keramických nádob a z kamenných nástrojů drasadla, čepelky a škrabadla,“ doplnil Čižmář.



Objev kvůli plynovodu

Kultura s lineární keramikou je typická výzdobami nádob rovnými či zavinutými čarami. Rozšířila se od Ukrajiny po Porýní. Sídliště byla zpravidla neohrazená a v nižších polohách. Lidé se živili zemědělstvím.

Pohřebiště bývala několik set metrů od obytných budov. Lidé s touto kulturou pohřbívali své mrtvé ve skrčené poloze, jak muže, tak i ženy. U Hovoran se pohřebiště zatím nenašlo.

Archeologové začali zkoumat lokalitu v tratích „Dušnice“ a „Jezovítka“ v rámci předstihového výzkumu na trase nového vysokotlakého plynovodu Moravia.



Další sídliště hned vedle

Po dokončení prací na této lokalitě bude archeologický průzkum pokračovat jen o několik set metrů dále, v trati „Nivky“, kde je doloženo bohaté osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou (cca 4000 př. n. l.). Spojitost mezi oběma sídlišti je nejasná.



O stáří sídliště u Hovoran zřejmě nejlépe vypovídá skutečnost, že nejstarší pyramida na světě, Džóserova, která leží v egyptské Sakkáře, začala vnikat až 2 700 let před našim letopočtem. Postavená byla tak až téměř tři tisíce let poté, co se u Hovoran usadili zemědělci.



