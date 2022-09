Bankám „nevoní“ zamýšlená válečná daň. Česku chtějí věnovat pomoc v hodnotě až 50 miliard

Česká bankovní asociace (ČBA) nabízí podporu ekonomiky, která by byla alternativou k dani z mimořádných zisků a přinesla by státu až 50 miliard Kč. Návrhy zahrnují podporu dostupného bydlení financováním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), dopravních projektů, pomoc občanům při pokrytí finančních závazků, investice do digitalizace státu a spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB). ČBA o tom dnes informovala na svých webových stránkách.