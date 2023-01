Zemřela opilecká legenda Milan Čurda (†56)! Osmipromilového krále našel kamarád v karavanu zasypaném sněhem

Před osmnácti lety se řidič fekálního vozu a milovník motorismu Milan Čurda stal držitelem rekordu, který jen tak asi nikdo nepřekoná. Policisté šoférovi, který s fekálním vozem Praga sjel do příkopu a narazil do elektrického vedení, naměřili neuvěřitelných osm promile. „Ten přístroj, do kterého jsem tehdy dýchal, měřil špatně. Mají ho kontrolovat každé tři měsíce a to oni nedělali. Měl jsem doma akorát nějaké pivo,“ popíral před časem své pití pro Blesk nezodpovědný řidič.

Pokud má člověk v krvi 3-4 promile alkoholu, může upadnout do bezvědomí a přivodit si silnou otravu alkoholem. Čurda však s přehledem zvládl dvojnásobek a vysloužil si za to přezdívku Osmipromilový řidič.

Policie zjišťuje, co bylo příčinou smrti

Tento týden ale přišla smutná zpráva. Podle informací Blesku měl Čurdu nalézt bez známek života jeho kamarád Jiří S. Ten nesl příteli do karavanu na soukromé louce v Tuhani, kde poslední roky přežíval, nějaké teplé oblečení. Čurda byl po příchodu přítele již po smrti. Na místě se dle zjištění Blesku pohybovala i policie, aby vyloučila cizí zavinění.

Informaci o smrti legendárního pijan pro iDnes.cz potvrdil i starosta obce Stružince, pod který Tuhaň spadá. „Včera jsem byl informován, že se stala tragická událost, kdy byl pan Čurda nalezen mrtev. Ale jestli se to stalo přímo včera, nebo některý z předchozích dní, mi nikdo neřekl,“ sdělil Hrubý.

Dočkal se i vlastního piva

O tom, jak bude vypadat poslední rozloučení se známým opilcem, lze zatím jen spekulovat. Podle starosty Stružnice zřejmě v okolí mužova karavanu vznikne improvizované pietní místo. O poslední rozloučení by se měla podle Hrubého postarat rodina. „Má syna i dceru a bývalou ženu. Jelikož se znám osobně s jeho synem, který také bydlí v Tuhani, nevěřím tomu, že by se nepostaral o pohřeb vlastního otce. Ačkoliv neměli ideální vztahy, pořád ho vnímal jako tátu. Pokud ne, tak to bude muset zařizovat obec,“ doplnil starosta.

Čurda se svým úctyhodným pijanským výkonem zapsal do historie. A díky osmnáct let staré nehodě proslavil i obce Tuhaň a Stružice. S jeho osobou je například spjatý výraz „zčurdovat se“, tedy značně se posilnit alkoholem, ale opilec se dočkal dokonce vlastního „Čurdova piva“. To nese úsměvný podtitul „Pod osm promile nejedu!“ a zájemci si spodně kvašený světlý ležák, na jehož přípravě se sám rekordman podílel, mohou stále objednat. Co ale bude s pivem po Čurdově skonu, není zatím jasné.

O pijana se staral kamarád

Příběh slavného pijana má ovšem i druhou stranu mince. Svým pitím dělal potíže rodině a vlastní syn ho prohlásil za nesvéprávného a přestěhoval ho do garáže. O tu později alkoholik v důsledku exekucí přišel, a aby nezůstal Čurda na ulici, poskytl mu jeho kamarád Martin Fišer karavan, ve kterém poslední roky pijan žil. Fišer také stojí za nápadem již zmíněného „Čurdova piva“. Příteli do příbytku nosil jídlo a pravidelně mu doplňoval plynovou bombu.