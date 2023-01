Těžko říct, komu se chtěl zloděj zalíbit. Tvář si ale zřejmě holil velmi často. „V rámci Brna má od srpna loňského roku na svědomí nejméně dvacet skutků. Obchodníkům způsobil škodu za téměř 40 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Andrea Cejnková.



Strniště ho asi štvalo

Pro holítka bez toho, že by za ně zaplatil, se vypravil i před pár dny do Králova Pole. Zřejmě to už potřeboval. „Podle policistů, kteří ho na místě zadrželi, měl na tváři strniště,“ upřesnila Cejnková.

Zloděj se zaměřoval takřka výhradně na holící potřeby. Tu a tam si ale i uvědomil, že i jeho dech může výsledný dojem u milované osoby výrazně poškodit. „Občas mu pod ruku padl i zubní kartáček a pasta,“ vysvětlila mluvčí policie.



délka: 01:46.50 Video Video se připravuje ... Zloděj vykradl v Brně čajovnu, zachytilo ho hned několik kamer. Policie ČR

Holící maniak se nyní vrátí za mříže, kde to už dobře zná.dodala Cejnková.