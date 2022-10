Zpět

Hodně nepovedenou zlodějskou výpravu má za sebou muž (30) z Brna. Nejdřív v noci dlouho hledal skulinku, jak by se dostal do průmyslového areálu v Zábrdovicích. Když se mu to konečně podařilo, nemohl nic hodnotného najít. Sebral proto vše, co mu přišlo pod ruku. Jenže neměl dostatek sil, aby to dokázal na kole odvézt.