Pohřešovanou krásku Klusovou (†22) roky nikdo neviděl: Po 5 letech našli její tělo

Před pěti lety beze stopy zmizela Cheyann Klusová. Dvaadvacetiletá kráska odjela z rodného Downer´s Grove do Chicaga a od té doby o ní nikdo neslyšel. Až nyní policisté oznámili zlom ve vyšetřování, které má bohužel smutný konec. Kriminalisté našli její ostatky.

Dvaadvacetiletá Cheyann Klusová odcestovala do Chicaga 27. listopadu 2017. To bylo naposledy, kdy o ní její blízcí slyšeli. Po ženě jakoby se slehla zem. Policisté po ní začali pátrat, ale marně. Vyšetřovatelé se neměli dlouhých pět let při vyšetřování čeho chytit. Až nyní oznámili, že závěr pátrání po ženě má smutný konec.

Jak uvádí deník New York Post, vyšetřovatelé po nálezu lidských ostatků pomocí zubních záznamů zjistili, že tělo patří pohřešované Cheyann. Na případu se podílely úřady šerifa okresů Cook a DuPage a rovněž Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

„Úřad šefifa bude pokračovat ve spolupráci s chicagskou policií na vyšetřování okolností její smrtí,“ uvedl šerif okresu Cook. Na sociální síti Facebook potvrdila nález ostatků pohřešované ženy její sestra Mariah. V příspěvku uvedla, že rodina nad ztrátou Cheyann truchlí a je zdrcená.