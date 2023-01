Nešťastný pátek 13.: Ve smolný den došlo k leteckým tragédiím, vraždě slavného umělce i k bombardování.

Tupac Shakur v americkém filmu Nad košem (Above the Rim) z roku 1994 | Profimedia

Tragická smrt slavného amerického rappera Tupaca Shakura vystupujícího pod pseudonymem 2pac je dodnes záhadou.

K vraždě došlo v pátek 7. září 1996 v Las Vegas. Slavný interpret mířil zrovna na vystoupení. Když jeho auto zastavilo na červenou, z vedle stojícího bílého cadillacu začal na Tupaca kdosi střílet.

V autě byl s ikonou devadesátých let také jeho producent Suge Knight. Policista, který se k rapperovi dostal ihned po tom, co ho kdosi postřelil, se interpreta ptal, kdo mu to udělal.

Tupac mu ale odpověděl „F*ck you“ tedy „Jdi do pr*ele“. Po šesti dnech v nemocnici Tupac zemřel a za jeho smrt nebyl dodnes nikdo odsouzen.