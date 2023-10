„Na energii tohoto čísla se dá připravit, pracovat s ním a využít ho tak, aby pro nás bylo nápomocné v aktuálním čase nebo problému,“ slibuje Lenka Suchardová.

Třináctka symbolizuje smrt a znovuzrození. „Může to znít příliš drsně, ale většina z nás špatně chápe, co smrt znamená. Tato symbolická smrt uvolňuje věci, vazby, zvyky a strachy, které nám už neslouží. Zbavuje těžkostí a nánosů, které nás zastavují anebo stahují dolů a kvůli tomu nemůžeme růst a transformovat se,“ vysvětluje numeroložka.

Velká změna

Tudíž číslo 13 předurčuje velkou změnu, ať ji chceme, očekáváme anebo se jí bráníme. Zkrátka, je-li ten správný čas, přijde. Zbavíme-li se strachu a negativity a místo toho začneme používat pozitivnější myšlenky a začneme věřit v přínosné činy, budeme schopnější jít za svými sny a zůstat na své vlastní cestě, po které máme jít.

Očista od špíny a lží

„Je zapotřebí hodně trpělivosti i síly při řešení situací nebo lidí, kteří nám už nevyhovují a většinou vysávají energii. Pro někoho může být samozřejmě ztráta bolestná, ale nakonec stejně připustíme fakt, že je nová podoba lepší, jednodušší a stabilnější. Toto číslo působí jako ten neúčinnější čistič, odhrne nánosy špíny nebo lží, aby se objevila skutečnost, realita a pravda,“ slibuje Lenka Suchardová. Navzdory tomu, čím si můžeme procházet, je podle numeroložky důležité nevybíjet si své frustrace nebo rozčílení na ostatních.

Využijte příležitost

Změna v životě je nevyhnutelná, a i když se to na začátku nezdá, později se ukáže, že nebýt oné situace, v životě a ani duchovně bychom se nikam neposunuli. S pozitivním postojem se projeví touhy i vášně, které je možné použít k rekonstrukci a budování něčeho nového.

Naopak ti, kteří odmítají opustit svou minulost, i když jim nevyhovuje, a zůstávají ve strachu a negativitě, couvají zpět. „Využijte příležitosti, které se vám dnes naskytnou, a přivítejte svou novou etapu,“ upozorňuje Lenka Suchardová a přidává další radu:

„Kdykoli budete psát dnešní datum nebo se na něj jen podíváte, poznamenejte si pocity, které to ve vás vyvolá a možná zjistíte, že to je ta konkrétní oblast, na kterou se máte zaměřit. Pokud v to budete dostatečně silně věřit a soustředíte se na to, čeho byste chtěli dosáhnout, pak můžete udělat cokoli, abyste byli spokojení, zdraví, zabezpečení, pohybovali se na pevné půdě a byli obklopeni příjemnými a důvěryhodnými lidmi. Naslouchejte své intuici a řiďte se jí, bez ohledu na to, co si o vás myslí anebo říkají ostatní.“

Kouzelná hra čísel

Číslo 13 nám slovy numeroložky dává z jedničky velkou dávku energie, nezávislosti a podnikavosti. Díky trojce dostáváme mladistvé myšlení a kreativní sebevyjádření. A čtyřka, vycházející ze součtu 1+3, nám přidá energii praktickou, systematickou a organizační.

„Dopoledne dokážete mistrně ovládat rétoriku, tak proč byste toho nemohli využít a jít představit sebe anebo svůj projekt. Také můžete vykomunikovat ke svému prospěchu cokoli, čemu jste se zatím vyhýbali anebo to z nějakého důvodu nešlo,“ radí Lenka Suchardová.

Nebuďte kritičtí

Odpoledne je podle ní důležité udržet se v mentální pohodě. V opačném případě hrozí přílišná kritičnost a nekoordinovanost, takže místo toho, aby vše ubíhalo a bylo prospěšné, tak by se vše komplikovalo, zpožďovalo, nefungovalo a mohlo by dojít i k rozbití věci nebo vztahu.

„Večer si udělejte pohodu, ať už si užijete klid o samotě nebo naopak se potěšíte s přáteli nebo rodinou a zasloužíte si i dobré jídlo, pití a příjemnou atmosféru,“ dodává Lenka Suchardová.