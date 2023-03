Zaostalý maniak Kroll pojídal maso zavražděných holčiček! To v obchodě prý bylo předražené

Řádění německé bestie trvalo více než dvacet let. Joachimu Krollovi nikdo neřekl jinak než „duisburgský lidožrout“. Doznal se ke 14 vraždám. Často byli jeho oběťmi mladé dívky. Ty po smrti znásilňoval a pojídal jejich maso. Údajně prý proto, že jídlo v obchodě bylo předražené.

Kroll se narodil do rodiny s dalšími osmi sourozenci v roce 1933. Již od mala vykazoval známky zaostalosti. Do školy kvůli problémům s učením přestal chodit a jeho lékař mu naměřil IQ 76. Namísto studia ho rodiče poslali na farmu. Tam byl mladý šílenec svědkem porážky dobytka. To ho vzrušovalo. Nikomu se ale nepřiznal.

S dívkami to u Němce šlo od desíti k pěti. Neuměl s nimi komunikovat a nikdy se nedočkal ani prvního vztahu. Zaměřil se tak na mladší holčičky. Těm rozdával sladkosti a povídal si s nimi. V sousedství byl tak velmi oblíbený. Působil jako milý strýc. V jeho hlavě se ale rýsovalo něco úplně jiného.

V roce 1955 zemřela jeho matka. To Krolla velmi zasáhlo. Jeho život jakoby ztratil veškerý smysl a jedinou útěchou byly sadistické pohnutky v hlavě. Ve vesnici Walstedde po smrti matky spáchal první vraždu. Uškrtil devatenáctiletou Irmgard Strehlovou. Její bezvládné tělo pak znásilnil.

O čtyři roky později, v červnu 1959, stejným způsobem zavraždil v Kolíně nad Rýnem čtyřiadvacetiletou Kláru Freidovou Temserovou. U znásilnění ale neskončil. Odřezal kousky jejího masa a ty si vzal domů. Uvařil je a snědl.

Od té doby postupoval stále stejně. Jak u třináctileté Petry nebo posléze teprve pětileté Ilony. Mezi jeho známými oběťmi je pouze jeden muž, pětadvacetiletý Hermann Schmitz.

Toho Kroll vylákal z auta, kde se Schmitz oddával sexu se svou přítelkyní. Kroll měl spadeno právě na ni, ale nejdříve se musel zbavit jejího partnera. Když ho vylákal z vozu, ubodal ho. Žena ale mezitím s vozem odjela.

Krolla se policistům dlouho nedařilo dopadnout a kupili jednu chybu za druhou. Z jeho zločinů dokonce obviňovali nesprávné podezřelé. Ti posléze pod tlakem páchali sebevraždy.

Past sklapla až se zmizením čtyřleté Marion Ketterové. Krollův soused tehdy úřadům oznámil, že něco ucpalo potrubí vedoucí do budovy. Zeptal se vraha, jestli o tom něco neví. Jeho odpověď ho šokovala. „To budou asi vnitřnosti,“ prohodil podle deníku The Sun ledabyle Kroll. Zděšený soused poté zavolal policii.

Kriminalisté byli jako opaření, když u sadisty doma nalezli části těla pohřešované dívenky. V hrnci se dokonce zrovna vařila její ruka. „Chtěl jsem ušetřit peníze za potraviny,“ vysvětloval policistům, proč přistoupil k tak šíleným způsobům.

Kanibal byl po jednadvaceti letech konečně dopaden. Postupem času se přiznal ke 14 vraždám. V dubnu roku 1982 byl odsouzen k devíti doživotním trestům a o osm let později zemřel ve vězení na infarkt.