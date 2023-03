Seniorka Marie (74) ležela v nemocnici v Kutné Hoře s covidem: Ze sejfu jí ukradli úspory!

V únoru letošního roku byla v kutnohorské nemocnici hospitalizovaná seniorka Marie K. (74). Do nemocnice s sebou vzala své úspory, které po přijetí odevzdala zdravotním sestřičkám, které je měly uložit do sejfu. Nicméně peníze se ztratily. Případ řeší policie.

Marie ležela s covidem v nemocnici v Kutné Hoře od 14. února. Po přijetí odevzdala zdravotním sestřičkám 7 tisíc Kč, které si vzala do nemocnice s sebou. „Peníze seberou, uloží je do sejfu, nedají vám ani potvrzení a pak vám řeknou, že to někdo ukradl,“ uvedla seniorka pro zpravodajský web TN.cz s tím, že od pacientů slyšela, že se tam ztrácí věci.

Případem se začali zabývat kutnohorští policie. „Peníze se nejspíš ztratily 22. února a šlo o 7 tisíc korun. Probíhá standardní prověřování,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa pro výše zmíněný web s tím, že již vyslechli telefonicky seniorku, policisté zajistili kamerové záznamy a otisky prstů. Nadále probíhají výslechy svědků a čeká se na vyhodnocení daktyloskopických stop.