Nový policejní kalendář nevyřešených případů: 24 pomníčků, z toho 16 vražd!

24 případů, z toho 16 vražd a mnoho pohřešovaných lidí. Stejně jako loni tak i letos policie vydává a do věznic rozváží své kalendáře. Ve většině případů jde o nevyřešené pomníčky, lidi, které se nikdy nepodařilo vypátrat. Zkrátka případy, které nedají ani kriminalistům spát.

A přitom pachatelé, často brutální vrazi, stále běhají na svobodě. I když jsou případy často uložené „v šuplíku“, policisté se k nim čas od času snaží něco vymyslet, vypátrat, získat nějakou informaci. V loňském roce se proto rozhodli, že to zkusí originálně. A proto do všech věznic v České republice nechali vyvěsit kalendáře s nevyřešenými případy s tím, že pokud k nim někdo něco ví, měl by jim to oznámit.