Krádež hřebce Putinova řezníka: Kadyrovův kůň zamíří do Ruska? Loňský pokus o únos nevyšel

Kůň Putinova oblíbence, který byl zabaven kvůli ruské anexi Krymu v roce 2014, se podle policie vypařil ze stáje v Krabčicích v noci z pátku na sobotu. „V prostorách pro ustájení neznámý pachatel odstranil z posuvných dveří jistící řetěz s karabinou a chovného hřebce odvedl,“ uvedla policistka Pavla Kofrová. Hnědák má na čele znak ve tvaru nepravidelné bílé hvězdy, část pravé zadní nohy pod spěnkovým koubkem je rovněž bílá.

Vyšetřovatelé žádají o jakékoliv informace na linku 158. Podle zdroje Blesku odjeli ze stájí zřejmě s nepořízenou. „Dělali tu manévry, ale nenašli otisky prstů ani jiné stopy,“ řekl jeden z chovatelů. Sdílnější nebyl ani majitel Rostistav Kopecký. „Do ukončení vyšetřování nesmíme poskytovat informace,“ řekl. Odmítl specifikovat způsob zajištění zvířat, i to, jestli je objekt pod kamerovým dohledem. Hřebce koupil Kadyrov v roce 2012 za přibližně 28 milionů korun. Současnou hodnotu policie odhaduje na 400 tisíc.

Čečenský řezník Ramzan Kadyrov se účastnil čečenské války proti Rusku, v roce 1999 však své krajany zradil a přeběhl k nepříteli. Putin následně jmenoval jeho otce Achmata čečenským prezidentem, Ramzan tuto roli převzal v roce 2007. Podle lidsko-právních organizací má Kadyrov ve svém domě soukromou mučírnu, v Čečensku navíc organizuje únosy odpůrců.

Pokus už loni

Již loni v lednu se pokusili dva rusky mluvící muži převézt Kadyrovovy hřebce Zazou a Mikhaila Glinku do Polska. „Vynucovali si, abychom jim koně vydali, že to není náš majetek,“ uvedl pro Radiožurnál Rostislav Kopecký. Ten tehdy krádeži zamezil.

Převoz do Ruska nebude snadný. Odborník na dostihové koně Martin Cáp ze serveru Jezdci.cz tvrdí, že zatím není jisté, zda za únosem hřebce stojí lidé okolo Kadyrova. „Vzhledem k tomu pokusu z loňského ledna se taková hypotéza nabízí, ale nemusí to být jediná varianta,“ řekl Blesku. Podle něj lze koně po Evropské unii volně převážet, mají svůj »pas«, cokoliv nekalého odhalí ale jen namátkové kontroly. Cesta do Ruska by však byla mnohem složitější. „Jasno budeme mít v průběhu týdne, já si myslím, že pokud kůň skutečně míří na východ, tak šance na jeho zachycení nejsou vůbec malé,“ dodal.

O Kadyrovova koně se ve stáji Darhorse staral až do konce loňského roku trenér Arslangirej Šavujev, úspěšný žokej z dob Sovětského svazu. Ten ale v prosinci odjel zpět do vlasti a ve funkci ho nahradil Konstatin Kobzarev, manžel Šavujevovy dcery Anastasie. Oba se o koně nejen starají, ale v Krabčicích podle informací Blesku i bydlí.