Záchranáři v Pelhřimově spěchali do špitálu s pacientem: Chodci zablokovali sanitku na přechodu!

Houkající sanita se blíží ke křižovatce, zdravotníci míří do nemocnice s pacientem. Přežije, bude mít doživotní následky? Rozhodují vteřiny. Záchranku však v Pelhřimově zablokovali bezohlední chodci. Jak mohli být tak lhostejní?

Sanita v polovině února uháněla do nemocnice v Pelhřimově, kromě majáků měla zapnutou i sirénu. „Záchranáři převáželi pacienta s neurologickými potížemi,“ řekl mluvčí záchranky Petr Janáček. K přechodu u křižovatky ulic Průběžná a Humpolecká se přiblížila v okamžiku, kdy chodcům blikla zelená.

Jedna z chodkyň nedbala zřetel na houkající sanitku a vběhla jí přímo pod kola! Ve chvíli, kdy sanitka zabrzdila, se slečna zastavila. Zřejmě chvíli přemýšlela, co dělat. Následně ale pokračovala poklidně dál v cestě. A nebyla jediná, kdo se choval naprosto bezohledně.

Kamerové záznamy ukazují, jak její příklad následovala další skupinka chodců! „Řidič předpokládal, že k něčemu podobnému může dojít, a proto jel opatrně, slečnu nesrazil. To je potřeba pochválit, jsou i podobné situace, které končí tragicky,“ upozornil záchranář Erik Vidlák.

Myslete!

Na mysli měl chodce či řidiče, kteří záchranky v provozu ignorují. Ti si neuvědomují, že jde o pacienty, kterými mohou být i oni sami či jejich blízcí. Spojení slov »jde o vteřiny« v případě masivního krvácení, rozsáhlých popálenin, srdečního infarktu, mozkové mrtvice a dalších vážných stavů není nadsázka, ALE FAKT! A tady chodci zdrželi záchranu o 12 vteřin!

Tentokrát se dostal marod do nemocnice včas, jindy však nemusí mít takové štěstí. Podobný případ totiž není ojedinělý. „Jedná se o každodenní chléb našich řidičů. Dělají to chodci i řidiči, kteří sanitku na křižovatce často nevnímají a nesledují provoz tak, jak by měli,“ konstatoval ředitel Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý. S tím souhlasí i záchranář Erik Vidlák. „Video jsem sdílel, aby se lidé zamysleli a příště mezi nimi byl někdo, kdo je v podobné situaci zastaví,“ dodal.

Dopravní expert Budský: Jak nezmatkovat?

Odborník na bezpečnost dopravy Roman Budský z platformy Vize 0 pro Blesk poradil, jak bezpečně zareagovat na projíždějící sanitku.

Chodci, pozor i na zelené!

„Vždy když vstupujeme na přechod, rozhlédneme se na obě strany i v případě, že je zelená. Pokud slyšíme houkačku, nevstoupíme do vozovky, než máme jistotu, že se naše cesty nezkříží. Pokud přechází chodec s pohybovým omezením a nestačí přejít, je dobré zůstat stát, nedělat zmatečné manévry a navázat s řidičem sanitky oční kontakt, aby věděl, že může vedle bezpečně projet.“

Řidiči, sledujte zrcátka!

„Vyhnutí se projíždějící sanitce neznamená vždy nutně zastavit. Stane se pak situace, kdy řidič zastaví uprostřed frekventované křižovatky a dopravu tím zablokuje. Zde opět platí, nedělat nečekané manévry, sjet ke straně a ukázat pomocí blinkrů, že o sanitce víme. Důležitá jsou i zpětná zrcátka, ve kterých můžeme vidět majáky a včas zareagovat. Zrcátky by se měli řídit především šoféři, kteří mají nahlas hudbu či sluchátka v uších.“