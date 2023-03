Milionář Andrew Tate se snaží dostat z vězení za každou cenu: Má prý rakovinu! A internet se mu vysmívá

Nad kontroverzním šestatřicetiletým influencerem Andrewem Tatem se stahují mračna. Nejenže sedí ve vazbě za znásilnění a obchodování s lidmi, ale jeho právníci přišli s šokující informací. Populární youtuber má podle nich nádor na plicích! Jemu blízcí odborníci ho chtějí převézt na léčbu do Dubaje. To rumunské úřady odmítají.

Jak informoval deník New York Post, tým známého influencera má jasno. Skvrna na jeho pravé plíci by mohl být karcinoid, tedy velmi pomalu rostoucí nádor. Muž obviněný ze sexuálních zločinů chce kvůli nemoci urychleně odcestovat do luxusní Dubaje a léčit se tam.

Jeho právníci už požádali rumunské soudce, aby kontroverzního boháče propustili. U Rumunů ale nepochodili. Úřady nevidí důvod, proč by se měl Tate s onemocněním léčit v Dubaji, když se může stejným způsobem uzdravovat v Rumunsku.

Video Rumunský influencer Andrew Tate neprožívá dobré období. - Instagram Video se připravuje ...

To se mužům okolo zadrženého boháče nelíbí. „Toto není zdravotní problém, který by se měl brát na lehkou váhu,“ zlobil se jeho mluvčí. „Musí se mu dostat té nejlepší zdravotní péče, jaká je dostupná,“ vysvětloval horlivě.

Na sítích se ohledně jeho zdraví rozjely bouřlivé diskuze. Zatímco část diskutérů namítá, že by rakovinu nepřála ani svému nejhoršímu nepříteli, druhá půlka má jiný názor. „Je to obchodník s lidmi. Má, co si zaslouží,“ nebral si servítky jeden z komentujících.

Tate se obával o své zdraví ještě před svým zatčením. Právě v Dubaji byl na své poslední zdravotní prohlídce, když podstoupil rentgen hrudníku. Jeho obavy se posléze ukázaly jako odůvodněné. Mezitím ale vlivného pracháče zadrželi policisté.

Rumunská policie šestatřicetiletého influencera zadržela 29. prosince loňského roku. Stalo se tak poté, co byly v jeho luxusním sídle objeveny zbraně, obří suma peněz, ale i několik dívek, které Tateovi měly sloužit jako sexuální otrokyně a vytvářet pornografický obsah určený pro zpoplatněné webové stránky. Ženy měly být podle jistých zdrojů psychicky týrány a po těle měly mít i vytetovaný vzkaz: „Vlastněno Tateem“.

Spolu s influencerem byl zatčen i jeho bratr Tristan a dvě Rumunky, bývalá policistka a Tateova přítelkyně. Původně 24hodinovou vazbu jim soud prodloužil na 30 dní, proti čemuž se čtveřice odvolala. Soud ale jejich požadavku nevyhověl.

Během vyšetřování prokuratura Tateovi zabavila majetek, a to včetně nemovitostí či luxusních automobilů. V případě odsouzení muži hrozí až 15 let vězení.

Šestatřicetiletý Andrew Tate se v minulosti proslavil už v roce 2011, kdy se stal mistrem světa v kickboxu. V roce 2016 se dostal do povědomí širší veřejnosti díky účasti v britské reality show Big Brother. Z té však byl později vyloučen za to, že se na internetu objevilo video, jež dokazovalo, jak bije mladou ženu páskem.