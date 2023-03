Bratr pohřešovaného Šimona (17): Už hledáme ve vodě... Pátrají i specialisté ze SAR týmu

Už několik dní pátrají pardubičtí policisté, hasiči i zoufalá rodina po pohřešovaném sedmnáctiletém Šimonovi Hlaváčkovi z Přelouče. Mladíka svědci naposledy viděli v pondělí v jednom z tamních barů, pak se po něm slehla zem. Šimonův bratr Lukáš organizuje pátrací akce a prosí každého o pomoc. V sobotu se do hledání po mladíkovi zapojili i specalisté ze záchranářského spolku Czech SAR team.

Šimonova stopa se ztratila 27. února po jedenácté večer v Pražské ulici v Přelouči. Chlapec navštívil jeden z tamních barů. Kde je od té doby, rodina ani policie neví. Mladík je podle policie vysoký 175 centimetrů, je hubený, má krátké hnědé vlasy. Naposledy ho viděli oblečeného do černé bundy s bílým kruhovým logem na zádech, černých tepláků a červených zimních kotníkových bot značky Nike Jordan.

Bratr pohřešovaného Lukáš na sociální síti prosí všechny o pomoc a sám organizuje pátrací akce. Lukáš uvedl, že batra hledají policisté, psovodi, kriminalisté, hasiči, dobrovolníci i drony. Bohužel zatím bez úspěchu.

V sobotu Lukáš na informoval, že na pomoc přijel záchranářský spolek Czech SAR team, který se věnuje pátrání po pohřešovaných osobách napříč celou Českou republikou. „Po celodenním včerejším pátrání bohužel nemáme žádné další stopy. Dnes přijel SAR tým a už nám pomáhají prohledávat okolí. Na vodu se vydají se člunem dobrovolní hasiči z Přelouče,“ napsal bratr.

Dodal, že pokud by někdo mohl poskytnout další čluny nebo lodě, určitě by se hodily. Stejně tak pomoc dalších dobrovolných hasičů i veřejnosti. Vybízí i k prohledávání opuštěných budov nebo kempů v okolí. „Prostě cokoli, co vás napadne, stále zkouším všechny možnosti,“ uzavřel Lukáš.