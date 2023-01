Ryby

Milé Rybičky, odpoutejte se od chaotického jednání, protože by vám nepřineslo kvalitní výsledky. V práci jste dost zmatené, a to se nadřízenému skutečně nelíbí. Do nového roku byste měly vstoupit pravou nohou! Mějte to na paměti a pomůžete si ke štěstí.