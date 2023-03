Dramatická záchrana: Česká turistka se zřítila ze Sněžky, letěl pro ni vrtulník

Záchranáři v neděli kolem jedenácté hodiny dostali oznámení, že na severním svahu Sněžky se zřítil turista. Polští záchranáři na sociální síti Facebook uvedli, že turista se zřítil zhruba ze 400 metrů a utrpěl vícečetná a život ohrožující zranění.

Podle informací polského serveru TVN 24 se jednalo o českou turistku. Žena si byla pravděpodobně zaběhat. „Vstoupila na Jubilejní cestu, tedy uzavřenou stezku. V zimě je tam vždy hodně navátého sněhu a pod ním je nejčastěji led. Podmínky jsou nebezpečné,“ uvedl Piotr Zamorski z horské služby pro výše zmíněný server s tím, že žena uklouzla a zřítila se do tzv. Smrtícího koryta. Na pomoc ženě letěl vrtulník, který ji transportoval do nemocnice v Česku. Je ve stabilizovaném stavu. „Byla to náročná operace v těžkém terénu,“ uzavřel záchranář. Na záchraně ženy spolupracovali čeští i polští záchranáři.