Patricia (82) záhadně zmizela před více než 30 lety: Nyní ji našli v jiné zemi!

Patricia Kopta žila se svým manželem na předměstí v americkém Pittsburgu v Pensylvánii. Žena často měnila zaměstnání a byla oddanou katoličkou. Pravidelně navštěvovala nedělní mše, ovšem její chování se začalo měnit.

Po skončení práce chodila ulicemi a tvrdila, že se jí zjevila, boží matka a varovala lidi před hrozícím koncem světa. Obyvatelé Pittsburghu ji začali přezdívat „Vrabec“. Patricia byla prý drobné postavy a měla nepravidelnou chůzi. Na ulici ji jednou přepadla skupinka a ukradla jí snubní i zásnubní prsten. Podle informací britského The Guardian skončila i na policii.

Zmizení

V roce 1992 se její manžel Bob Kopta vrátil domů a Patricia byla pryč. Poté, co se nevracela domů a nikde ji rodina nemohla najít, její zmizení nahlásil na policii. Bylo vyhlášeno pátrání, ale Patricii se nedařilo najít. Vyšetřovatelé se neměli čeho chytit a dokonce se spojili s jasnovidcem, který jim řekl, že je mrtvá. Nakonec úřady ženu prohlásily za mrtvou a rodina se smířila s tím, že už ji nikdy neuvidí.

Zvrat po více než 30 letech

Ovšem v případu po více než třiceti letech nastal zvrat. Patricia byla nalezena v pečovatelském domě v Portoriku, kam byla přijata v roce 1999. Pracovníkům uvedla, že připlula lodí z Evropy. Když se u ní objevila demence, pomalu začala rozkrývat detaily svého života a sociální pracovníci kontaktovali Interpol. V loňském roce mezinárodní agentura kontaktovala šéfa policie v Pittsburghu Briana Kohlheppa.

Testy DNA

Testy DNA potvrdily, že žena v Portoriku je Patricia Kopta. „Patricia Kopta je naživu,“ uvedl Kohlhepp na tiskové konferenci, kde promluvil i manžel Patricie Bob. „Jednou se v noci vrátím domů a ona je pryč a nikdo neví, kde je. Trvá to už téměř 31 let. Stálo mě to hodně peněz. Dokonce jsem podal inzeráty do novin v Portoriku, kde jsem ji hledal,“ vyprávěl neskutečný příběh. Rodina nyní chce převézt Patricii zpátky do Pensylvánie, aby byla blízko své rodině.