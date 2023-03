Tereza H. (26) prozradila, jak se dostala do Pákistánu: Měsíc jsem š*kala zadarmo!

Nekonečné čtyři roky strávila Češka Tereza H. (26) v nechvalně proslulém pákistánském vězení Kot Lakhpat za údajné pašování drog, než soud definitivně očistil její jméno. Jak se ale vůbec do nebezpečné země dostala? Tereza se sama svěřila, že osudná cesta do Láhauru vedla přes Belgii, kde se živila jako luxusní společnice.

Tereza H. je po návratu do České republiky velmi aktivní na instagramu. V březnu si založila profil na sociální síti Herohero, kam pro své fanoušky pravidelně přidává videa, v nichž vypráví o své minulosti.

V Belgii blondýnka navázala kontakt s Romkou Sárou, která jí dohazovala klienty. Právě ona Terezu posléze seznámila s postarším klientem. „Neměl zuby, šilhalo mu oko,“ popsala Češka cizince, jenž podle ní vypadal jako osmdesátiletý stařík.

Sára Tereze tehdy řekla, že u klienta doma ukradnou v přepočtu asi dvě stě tisíc korun. „Budeš dělat, že jsi jeho žena, doma mu pak každá ukradneme dvě stě tisíc,“ pověděla jí. To Tereza rázně odmítla a od Sáry se po konfliktu odstěhovala. „Už se mi pro ni nechtělo pracovat a ona mi nechtěla dávat peníze,“ svěřila se Tereza H.

To Češku dovedlo až k myšlence, že se vrátí zpátky domů, proto Sáru požádala o vydělané peníze. Ta jí je odmítla dát s tím, že se za obnos zaplatí nájem a další služby okolo bydlení. „Takže jsem vlastně měsíc š*kala zadarmo,“ popsala Tereza.

Sára ovšem rychle přispěchala s další podivnou nabídkou. „Poletíš do Anglie fotit fotky a z Anglie poletíš do Pákistánu,“ navrhla Tereze. To ji zaskočilo. „Věděla jsem, že existuje země jako Pákistán,“ svěřila se Češka s tím, že moc informací neměla. Řekla si ale, že cestu riskne. „Kdo se v mladém věku dostane do Asie? A ještě k tomu zadarmo?“ přemýšlela tehdy.

V Anglii se setkala s mužem, který ji odvezl do bytu v Manchesteru. „Řekl mi, že tam budu čekat na vízum,“ vysvětlila Tereza. Pak už to šlo s mladou Češkou od desíti k pěti. Odletěla z Anglie a v Pákistánu strávila asi dva měsíce. Poté se chtěla vydat do hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Přišel ale zvrat. Podle celníků, již ji v Pákistánu kontrolovali, bylo v jejím kufru devět kilo heroinu.

Ve vězení nakonec Češka strávila čtyři roky. Verdikt soudu byl ovšem nepravomocný, Tereza stále trvala na své nevině a odvolala se. Než byl však vynesen další rozsudek, uběhly téměř tři roky, které Tereza strávila v kriminále.

Nakonec se na ni usmálo štěstí. V listopadu roku 2021 soud konečně vyslyšel argumenty jejího právníka a Češku zprostil obžaloby. Celníci, již v roce 2018 dívku zadrželi, totiž výrazně chybovali při manipulaci s látkou nalezenou v kufru.