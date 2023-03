Jana (†40) měla v Krkonoších zabít syna (†3) a pak sama sebe: Policie případ uzavřela!

Na policejní oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy se v pátek 30. prosince obrátil partner Jany a otec jejich syna Adámka s tím, že oba dva pohřešuje. Policie po čtyřicetileté veterinářce a jejím malém synkovi vyhlásila pátrání. Při pátrání zjistili, že se ubytovala v neděli 25. prosince v penzionu U Sochorů v Peci pod Sněžkou, kam přijela autem, a měla se z něj odhlásit 30. prosince.

Několikadenní pátrání

Do pátrání se zapojila horská služba, policisté, hasiči i strážní národního parku. „Po pohřešované ženě a chlapci pátrá na 8 desítek policistů, hasičů a členů horské služby. Do akce je nasazena i desítka psů, termovize a tým STOPA,“ informovala 31. prosince v prohlášení policejní mluvčí Iva Kormošová. O několik dní později v terénu po Janě s Adámek pátralo kolem 150 lidí. Ovšem následně přišla zdrcující zpráva.

Tragický konec

V pondělí 2. ledna policisté oznámili, že pátrání je odvoláno. „Dnes krátce po poledni je našli v lese v oblasti Růžové hory členové horské služby. Bohužel bez známek života. Příčina úmrtí je v šetření,“ uvedla mluvčí. Chlapeček měl být uškrcen a žena oběšena. Kriminalisté případ začali řešit jako rozšířenou sebevraždu.

Těsně před oznámením nálezu jejich těl policie vydala zprávu, že byli naposledy viděni 28. prosince v oblasti Růžové hory. „Ten den to tam hrozně klouzalo, ledovka. A měla s sebou i sáňky, takže utéci před manželem asi nechtěla, to spíš se něco stalo nahoře u Růžovky. Ale to už jsem říkal policii,“ napsal tehdy na sociální síti svědek, který je zřejmě viděl jako poslední.

Případ odložen

Několik týdnů od tragédie policie oznámila, že je případ odložen. „Tento týden vrchní komisař Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ukončil vyšetřování případu zvlášť závažného zločinu vraždy s následnou sebevraždou z konce roku 2022, ke kterému došlo v Krkonoších, tím že ho odložil. Trestní stíhání nelze zahájit proti osobě, která zemřela,“ oznámila v prohlášení policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.