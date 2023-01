Krkonošské tragédie: Horský záchranář hledal kolegu nebo maminku dětí, která umrzla

Zatím asi jedno z nejsmutnějších pátrání posledních let se odehrálo v Krkonoších. Tři dny pátrala Horská služba po matce Janě (†40) a tříletém synovi Adámkovi. Zmizeli 27. prosince loňského roku, pátrání se rozjelo o pár dní později.

Celkem trvalo tři dny, do akce se zapojila více jak stovka hasičů, policistů a horských záchranářů včetně policejního vrtulníku. Po náročné několikadenní akci nakonec přišlo smutné oznámení. Matku s dítětem našli záchranáři mrtvé u Růžové hory.

Policie uvedla, že matka měla svého syna usmrtit a následně spáchat sebevraždu. Podle všeho Adámka uškrtila. Za vším stály údajně rodinné problémy. V tomto článku se dozvíte, co se dělo den po dni.

Video Pátrání po Janě a Adámkovi v Krkonoších - Policie ČR Video se připravuje ...

Pátral po kolegovi

Wolfgang Berger je náčelníkem Horské služby v Peci pod Sněžkou, vykračuje ve šlépějích svého otce, který také působil u tamních záchranářů. Wolfgang už lidem v zimních obdobích pomáhá dlouhých 32 let. Za celou tu dobu stihl být i u několika pátracích akcí, na které jen tak nezapomene.

Zejména na to, když pátrali po svém kolegovi. „Dlouholetý dobrovolný člen horské služby Láďa Svoboda z Pece pod Sněžkou, sportovec, který mě učil hrát tenis, byl v důchodovém věku a vydal se na brusinky do Modrého dolu,“ vzpomíná v rozhovoru pro Deník.cz. Nebral jim telefon, nedařilo se jim ho objevit. Nakonec se to podařilo až s pomocí vrtulníku, který díky lokalizátoru telefonu Láďu objevil. Muž se zřítil ze skály.

Zabila ho srdeční zástava

Před třemi lety byl například i jedním ze záchranářů, kteří pátrali po pohřešovaném muži. Na Černé hoře se ho snažili najít, který nedorazil kam měl a jeho známí o něj začali mít strach. „Do těžko přístupného, složitého terénu na úbočí Černé hory vyrazilo 80 lidí. Byl po smrti, když jsme ho našli. S největší pravděpodobností došlo k srdeční zástavě,“ popsal Berger náročnou a smutnou akci.

Maminka umrzla

Na jednu pátračku vzpomíná ještě z dob, kdy u Horské služby byl jeho tatínek. Tehdy se turistka vydala se svým manželem a malými dětmi na Sněžku z tehdejší Českém boudy u Pomezní boudy. „Muž se dokázal dostat s dětmi na chatu Jelenka, vyčerpaná matka ale zůstala na trase, kde chtěla počkat. Našli ji zmrzlou,“ dodal.