V pondělí ráno ji rodiče viděli naposled. Tehdy se Aneta Bihuncová (17) z Brna vypravovala do školy. Do ní už ale nepřišla a beze stopy zmizela. Mobilní telefon má vypnutý. Policisté propátrali celé okolí bezvýsledně. Poslední stopa naznačuje, že by se dívka mohla sama vydat na cestu do Německa.