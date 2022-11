Mrazivá slova ředitelky školy bratislavského střelce: Učitelky by mu klidně svěřily své děti!

Střelec Juraj přestoupil na gymnázium pro nadané děti, protože ho v předchozí škole šikanovali. Školu založila jeho současná ředitelka Jolana Laznibatová. Někteří lidé vzdělávací instituci vyčítají, že si extremistických názorů žáka nevšimla.

Ředitelka poskytla webu televize Markíza rozhovor, v němž popsala, že mladík byl ve škole zcela jiný. Jeho jednání všechny šokovalo. Po přestupu na novou školu se údajně velice rychle začlenil do kolektivu a byl tichý a oblíbený.

„Tuto školu jsem zakládala. Jsem tu celou dobu a obhajuji práva nadaných dětí a možnosti jejich kvalitního vzdělávání. Najednou se stalo toto. Je to proti celé koncepci, proti tomu, co jsem očekávala od žáků naší školy,“ uvedla Laznibatová. Dodala, že neví přesně, co se dělo na předchozí škole, ze které Juraj přestoupil. Údajně nešlo o fyzickou šikanu, ale o slovní útoky.

Po nástupu na gymnázium pro talentované děti byl Juraj v péči školní psycholožky, do kolektivu se prý začlenil rychle a nebyl problémový. Ředitelka se s ním příliš nesetkávala, pouze na akcích, kde se předávali ceny. Šokující je také to, že některé učitelky se svěřily s tím, že pokud by měly někomu dát na hlídání své děti, byl by to právě Juraj!

O tom, že mladík chodí ve volném čase na střelnici, neměl nikdo ani tušení. Laznibatová popsala také, co se dělo po útoku. Nikdo nemohl strašné zprávě uvěřit. „Děti přicházely do školy, venku byli policisté. Ten den jsem musela přizvat krizový intervenční štáb. Všichni jsme byli v šoku a jakoby paralyzovaní,“ řekla s tím, že dívky dokonce brečely. Do školy den po hrůze přišlo celkem 15 psychologů, kromě dětí si jejich péči vyžádali i někteří rodiče. Radili také učitelům, jak s žáky v takové situaci mluvit.