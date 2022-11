Známý slovenský extremista jde do vězení díky Čechům i FBI: Odkazoval na něj střelec z LGBTQ+ baru

Dvojnásobný vrah, který střílel v říjnu před bratislavským LGBTQ+ barem Tepláreň zavraždil Juraje (†27) a Matúše (†23) a zranil jejich kamarádku, ve svém manifestu uvedl, že ho inspiroval Slovák (22) na internetu známým jako Slovakbro. Ten šířil nenávist a velebil teroristy. Za pomoci Europolu, FBI a dalších bezpečnostních složek byl muž dopaden. Specializovaný trestní soud známého extremistu ve čtvrtek poslal na šest let za mříže.

Před měsícem došlo ve slovenském hlavním městě k obrovskému neštěstí. Teprve osmnáctiletý mladík tam před barem Tepláreň bez milosti zastřelil Juraje (†27) a Matúše (†27). Postřelil i jejich kamarádku, ta incident naštěstí přežila. Důvodem střelby byla zřejmě nenávist vůči LGBTQ+ komunitě, k níž se obě oběti hlásily.

Pachatel hrozného činu se ve svém manifestu na sociálních sítích odvolával na dvaadvacetiletého Slováka známého radikálními, extremistickými a nenávistnými projevy. Mladík na internetu vystupující jako Slovakbro studoval v České republice a letos na jaře byl zadržen českou policií.

Radil, jak si doma vyrobit zbraně

Podle Investigativního centra Jána Kuciaka se na dopadení pachatele kromě vyšetřovatelů z Česka a Slovenska podílelo i vojenské zpravodajství, americká FBI a Europol. Uživatel Slovakbro byl známý i za hranicemi, protože se podařilo zjistit, že mladík byl napojen na jednotlivce i skupiny šířící neonacistickou, krajně pravicovou a nadřazenou bílou extremistickou propagandu. Byl součástí extremistického hnutí Siege.

Slovakbro skrze sociální sítě podněcoval ke svržení demokratického politického systému, sdílel fotografie „bílých teroristů“ a schvaloval teroristické činy, ke kterým v posledních letech a měsících došlo.

Podle slovenského zpravodajského webu Aktuality.sk Slovakbro zveřejňoval také návody na to, jak si v domácích podmínkách vyrobit zbraň či jak přejít od nenávistných slov k činům.

Hrozilo mu až 15 let

Dvaadvacetiletý muž čelil obžalobě z několika závažných trestných činů, například z účasti na terorismu, rozšiřování extremistického materiálu, popírání a schvalování holokaustu a zločinů proti lidskosti, jakož i hanobení národa a rasy. Mezi pachatelova častá témata spadalo i zničení Izraele nebo výzvy k rozbíjení oken v očkovacích centrech během pandemie koronaviru.

Původně mladíkovi hrozil trest až 15 let. Pachatel se ale po zadržení ke svému činu doznal, jeho trest byl tedy Specializovaným trestním soudem ve čtvrtek poslán do vězení na šest let. Celé soudní líčení probíhalo za přísných bezpečnostních opatření a nesměla se ho účastnit veřejnost.