Nová mapa kriminality dokáže „předpovědět“ zločin: Obce dostanou podrobnější informace

On-line mapy kriminality mají více rovin. První je dostupná komukoli bez přihlášení. Na ní lidé najdou informace o počtech deliktů v určité oblasti za období, jaké si na mapě zvolí. Mohou si také vybrat, které konkrétní trestné činy chtějí na mapě zobrazit. Vzhledem k ochraně osobních údajů a ochraně obětí zločinů se ale na mapě nezobrazí konkrétní místo činu.

Představitelé obcí a policie se po přihlášení dostanou k dalším, podrobnějším úrovním map. Právě část pro obce dosud fungovala v pilotním režimu, letos v září byl spuštěn ostrý provoz pro celou ČR. „V mapách je funkcionalita predikce, která nám na základě dat z minulosti a dalších vlivů, jež jsou důležité z pohledu kriminality, umožní lépe předvídat, kde by se v budoucnu mohla stát trestná nebo přestupková činnost,“ řekl ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra Michal Barbořík. Data, která z map získají, mohou obce, policisté nebo strážníci využít například při plánování kamerového systému či policejních hlídek.

„Je to určitě cesta, jak účinně snižovat kriminalitu,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připomněl, že nyní sice míra kriminality v Česku meziročně mírně stoupla, nevrátila se však podle něj na úroveň před pandemií covidu-19. Zatímco loni od ledna do září policie registrovala zhruba 116 000 trestných činů, letos to bylo za stejné období téměř 140 000 trestných činů. Od ledna do září 2019, tedy v roce před vypuknutím pandemie, se v Česku stalo přes 150 000 trestných činů.

V mapách je podle policejního prezidenta Martina Vondráška zaneseno zhruba 14 milionů trestných činů či přestupků, které se v Česku staly od roku 2013. Část deliktů ale mapy nezobrazují, jde například o mravnostní trestné činy či činy, kde se obětí staly děti či mládež.