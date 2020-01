Ročního Torbena Mannerse nejspíš v jeslích právě nikdo moc nehlídal, když na sebe zvrhl nádobu s lepidlem. Chemikálie zareagovaly s jeho oblečením a začaly se prudce zahřívat. Hošík utrpěl popáleniny 3. stupně na ramínkách, hrudníku, na noze i na ručičce. Zoufalá rodiče teď prosí o pomoc s převozem do rodné země.

Měl to být několikaměsíční výlet za rodinou do Brazílie. Jenže ročního Torbena Mannerse z britského města Brighton nejspíš personál nechal v tamějších jesličkách bez dozoru a pouhý kousek od něj se nacházela smrtelně nebezpečná chemikálie.

Když se chlapeček polil silným lepidlem, začala jedna z jeho složek reagovat s jeho oblečením. Sloučenina začala žhnout a propalovat se skrz oblečení přímo jemu na kůži. Dítě skončilo v nemocnici se závažnými, hlubokými popáleninami

„Na to, co jsme viděli na pohotovosti, nás prostě nic nemohlo připravit. Viděli jsme jen lepidlo po celém jeho obličeji a v jeho očích. Ztuhlo mu na zubech a všude pod jazykem i pod pusinkou měl prostě jeden masivní kus lepidla,“ vylíčila pro britský Dailymail chlapečkova mám Jodie (32).

Ještě hůř ale chlapečkovo tělo dopadlo tam, kde ho přikrývaly šaty, a ne jen holá kůže. Superlepidlo obsahovala kyanoakrylát, který v kombinaci s bavlnou způsobil silnou reakci, chemikálie se prudce zahřála a chlapce vážně popálila.

Torbenovi rodiče Jodie a Yohann (25) se teď usilovně snaží dostat chlapečka v pořádku domů do vlasti, jak nejdříve to jen půjde Chlapec již absolvoval první transplantace kožních štěpů na popálená místa, ovšem brzy již bude schopen převozu. Transport do Británie stojí v přepočtu 250 tisíc korun. 150 tisíc se rodičům už v podařilo vybrat prostřednictvím stránky gofundme.com. Značná část prostředků na cestu jim ale na dosud chybí.