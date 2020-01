Podvodník se na internetu vydával za amerického vojáka, který se v současné době nachází na misi v Sýrii.

„Voják se snažil získat u jednačtyřicetileté ženy z Blanenska důvěru přes sociální síť. Internetová komunikace trvala půl roku, a to v období od srpna 2019 do 16. ledna 2020. Mezi poslední komunikaci se jí svěřil, že obdržel za své dosavadní služby 20 kusů zlatých cihel, které by potřeboval uschovat," uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Neznámý ctitel v uniformě ženu přesvědčil, že právě ona je důvěryhodnou osobu, která by cennou zásilku převzala a uschovala. Ta souhlasila a poskytla své osobní údaje včetně kopie občanského průkazu.

Začal ji vydírat

Podezření pojala až ve chvíli, kdy jí přišel mail od údajné přepravní společnosti s žádosti o uhrazení 710 euro ( asi 18 500 korun) za dopravu, což odmítla zaplatit.

„Voják poté změnil chování a začal ženě vyhrožovat s tím, že pokud neodešle peníze, přepošle celou komunikaci o jejich virtuálním vztahu jejímu manželovi. Celou věc hlavně z obavy o zneužití jejího dokladu žena následně nahlásila na policii,“ dodala mluvčí.

Varování před virtuálním přítelem

„Nabádáme převážně ženy, které kontaktují různí zahraniční nápadníci s žádostí o přátelství a následnou komunikací, aby byly obezřetné. Nikdy neposílejte svému „virtuálnímu příteli“ žádné peníze nebo důvěrné informace, či osobní údaje včetně kopií dokladů,“ doporučila policistka k poslednímu podvodu, který naštěstí osnovateli nevyšel.

VIDEO: Podvodník se vydával za falešného saudského prince.