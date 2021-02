Vražda krásné učitelky a bývalé modelky Violy M. (†34) otřásla na konci roku 2019 celým Slovenskem. I když bylo chladné počasí, mladou ženu našli v bratislavském přístavu s těžkými zraněními oblečenou jenom do svetru, krátké sukně a silonek. Vypadalo to, že byla znásilněná. Nyní nasvědčuje vše tomu, že to bylo jinak.

Když Violu našli 11. listopadu 2019 dělníci v přístavu, měla vážná zranění. I když jí zavolali záchranku, zanedlouho jim podlehla. Vyšetřování zapeklitého případu se po roce a půl blíží ke svému konci, uvedl portál Topky.sk. Policie o události tehdy informovala s asi týdenní prodlevou.

To mělo za následek, že začal Bratislavou obcházet strach. Ženy se začaly bát, že má vraždu Violy na svědomí sériový znásilňovač nebo vrah. Policie to začala vyvracet až po několika týdnech vyšetřování. I když měla mít Viola poraněný anální otvor, její pitva pak vyvrátila, že by byla znásilněná.

Tvrzení prokurátora

V případu policie pracovala s několika verzemi toho, co se stalo. Nyní to vypadá, že se veřejnost konečně dozví, co se stalo. Deník SME ve středu informoval, že by měly být odpovědi známé už za několik dní. Periodikum se opírá o tvrzení prokurátora Mateja Izakoviče.

Ten předpokládá, že vyšetřování bude uzavřeno do konce února. Izakovič však zůstal jinak na slovo skoupý a nekomentoval, zda se potvrdí jedna z vyšetřovacích verzí. Znalecký posudek podle listu prý nepotvrdil znásilnění ani rvačku. A to jsou naprosto zásadní zjištění.

Video Vyšetřování smrti Violy (†34) se blíží ke konci. Vyvrátí policie děsivý scénář vraždy? - Pluska.sk

Osudný telefonát

Výpovědi svědků ani žádné jiné důkazy nenaznačují tomu, že by měl někdo důvod Violu zabít. Je známo, že se čekalo na záznamy elektronické komunikace přes sociální sítě. K jejich získání bylo zapotřebí pomoci ze Spojených států. Údaje nakonec slovenská strana obdržela.

Signál mobilu Violy, konkrétně datový hovor o osudné noci zachytili naposledy na Šafárikově náměstí v Bratislavě. S kým krátce před smrtí mluvila, není dodnes jasné. A to i přesto, že mají strážci zákona její kontakty dobře zmapované. Osudný hovor asi zůstane záhadnou.

Je příčinou smrti tuková embolie?

Příčinou smrti Violy by měla být údajně tuková embolie. Ta může vzniknout například po zranění nebo nárazu. Policie pracovala i s vyšetřovací verzí, že lektorka angličtiny v přístavu několikrát spadla. Oblečení měla po pás dolů promočené z Dunaje. Za pár dní už budeme vědět, co se doopravdy stalo.