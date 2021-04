S bouchačkou v ruce ohrožoval bankéře kvůli jejich naditým pokladnám. Poté, co se zmocnil hotovosti a nechal vyděšené pracovníky svému osudu, vsedl do taxíku a nechal se převézt do Freistadtu. Řidiči tvrdil, že má přítelkyni, je malířem-natěračem a je ze Slovenska. Pak vlakem vyrazil do Česka.

Lhal. Schovat se přijel na Bruntálsko, kde pobýval do dubnového zatčení. Do bytu za ním přišla zásahovka. „Nekladl odpor. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí osoby do vydávací vazby,“ potvrdila policistka Soňa Štětínská. Lupiče vydali Rakušanům. Tam si na soud počká v cele.