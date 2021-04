Sheila S. (24), která před čtyřmi lety pomočila a spálila Korán, je od října 2020 ve vazbě. Dříve obviněna z podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti, tentokrát ji ale zadrželi za vyhrožování slovenské prezidentce Čaputové! A nyní padl návrh na to, aby byla umístěna do psychiatrické léčebny.

Slovenka Sheila na sebe strhla pozornost v roce 2017 videem, na kterém na sněhu trhá Korán, pálí ho a močí na něj. Byla obviněna ze šíření extremismu, po nějakém čase stráveném ve vazbě byla propuštěna.

V roce 2020 ale do vazby putovala znovu, tentokrát za vyhrůžky násilím prezidentce Čaputové, jak napsal web televize JOJ noviny.sk. V říjnu ji zadržela policie a od té doby mladá žena čeká ve vazbě na svůj další osud.

Specializovaný trestní soud v Pezinku má nyní na stole návrh prokurátora Úřadu speciální prokuratury, co by se mohlo se Sheilou dít dál. Jak napsal web slovenského deníku Nový Čas, případ by se měl projednávat ve středu 28. dubna.

Podle úřadu by bylo nejlepší, kdyby byla žena umístěna do psychiatrické léčebny. Tak se dá shrnout názor prokurátora.

„Prokuratura navrhuje obviněné uložit ochranné opatření, psychiatrické léčení, a to ústavní formou. Návrh byl podán 8. února,“ informovala média ve čtvrtek mluvčí prokuratury Jana Tökölyová.

Sheila S. je obviněna z hanobení národa, rasy a přesvědčení a z nebezpečného vyhrožování. O její vazbě rozhodl v říjnu 2020 Specializovaný trestní soud v Banské Bystrici, Nejvyšší soud rozhodnutí následně potvrdil.