Ryby

Upusťte páru. Přestaňte se soustředit na to, co je nejlepší pro okolí a myslete více na sebe. Věnujte se koníčkům, které milujete. Začtěte se do oblíbené knížky a meditujte v přírodě. Ve vlastní společnosti se uvolníte nejlépe a oddechnete si.