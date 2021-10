Tragicky skončilo pátrání po talentované zpěvačce Janetě H. (†51) z Bratislavy. Zpěvačka zmizela beze stopy ve čtvrtek 30. září. Policie po ní začala pátrat, ovšem po třech dnes se rodina dozvěděla zdrcující zprávu. Jednapadesátiletou mámu chlapců Jakuba a Mateje našli mrtvou. Janetina kamarádka uvedla, že nechápe, co se Janetě mohlo přihodit.

V pátek 1. října slovenská policie vyhlásila pátrání po Janetě H. z Bratislavy. Rodina ji naposledy viděla předchozí den, od té doby o ní neměla žádné zprávy. Kontaktovali proto strážce zákona. Pátrání trvalo tři dny a skončilo tragickým nálezem. Policisté zpěvačku našli mrtvou.

Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň byla jednapadesátiletá žena manželkou známého podnikatele a konzula. „Janeta H. se našla, bohužel pozdě,“ uvedli zástupci facebookové skupiny HAKA - cílené pátrání po osobách, kde se dobrovolníci domlouvali na postupu při pátrání po pohřešované ženě.

Smrt mámy potvrdil na sociální síti i její syn Jakub a manžel Martin. „Děkujeme všem za pomoc s hledáním mojí mámy, velmi si vážím veškeré vaší pomoci. Bohužel, pátrání skončilo, ale ne se šťastným koncem. Navždy budeme na mámu vzpomínat,“ uvedl Jakub.

Smrt talentované zpěvačky šokovala i její kamarádku, která na ni vzpomíná jako na inteligentní ženu, jež žila pro svou rodinu. S manželem kromě Jakuba vychovávali ještě syna Mateje.

„Nesmírně nás tato zpráva zasáhla, je to nepochopitelné,“ uvedla kamarádka pro výše zmíněný deník s tím, že nic nenasvědčovalo tomu, že by měla nějaké problémy. „Byla naopak velmi pozitivní a usměvavá. Byla hudebně nadaná stejně jako i její rodina,“ dodala. Zatím není jasné, co se mámě dvou dětí stalo, zdali šlo o nešťastnou náhodu, nebo o sebevraždu.

