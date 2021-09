Je tomu už 20 let, co byla naposledy viděna zámecká paní Barbora Černá. Ta v roce 1996 koupila zámek v Konárovicích u Kolína za 14 milionů korun. V září roku 2001 mladá podnikatelka ze zámku odjela a pak už ji nikdo nikdy neviděl. Když zmizela, bylo jí pouhých 28 let. Opravdu dlouho trvalo, než po ní vůbec policie vyhlásila pátrání, a dodnes ji hledá Interpol! Co se s Barborou vlastně stalo?