Chlapec je hubený a měří asi 170 centimetrů. Má hnědé, středně dlouhé vlasy, učesané dozadu. Oblečen by měl být do zelenočerné bundy, černých kalhot a obut do zelenočerných bot značky adidas. Dívka měří přibližně 155 centimetrů. Má černé dlouhé vlnité vlasy. Oblečena by mohla být do černých tepláků a černé mikiny se zobrazením blíže neurčené vlajky. Lidé mohou jakékoliv informace o pohřešovaných volat na linku 158.