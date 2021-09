Italská policie si přišla pro římskokatolického kněze Francesca Spagnesiho, který vedl farnost ve městě Prato. Do hledáčku policie se podle informací New York Post dostal poté, co strážci zákona dostali tip, že jeho spolubydlící pašuje drogy z Nizozemska. Faráře podle informací deníku il Giornale obvinili za mezinárodní obchod s drogami, podvod a zpronevěru. Skončil v domácím vězení a policisté v současné době vyslýchají víc jak dvě stě lidí, kteří se měli zúčastnit jeho okázalých sexuálních večírků během minulých dvou let.

Kněz spolu se svým partnerem byli údajně aktivní na online seznamkách, kde poznávali nové lidi, jež zvali k sobě domů a prodávali jim drogy. Navíc měl okrádat i církev a své farníky! Z jejich peněz, jež měly putovat na charitu, údajně odcizil víc jak 117 tisíc dolarů (víc jak 2,5 milionů Kč). Finance šly údajně hlavně na nákup kokainu a drogy Gbl.

Vycházející hvězda církve

Italský deník Corriere della Sera kněze popisuje jako mladého, vzdělané a brilantního faráře, který měl mít před sebou skvělou kariéru. Čtyřicetiletý Spagnesi pochází z dobré rodiny. Rodiče ho spolu s jeho dvěma bratry vychovávali ve víře a dokonce studoval medicínu, než se rozhodl, že vstoupí do církve. Na dráhu kněze se dal ve svých šestadvaceti letech. „Vzdělaný. Byl jedním z nejuznávanějších kněží, považovali ho za zázračné dítě,“ uvedl právník Febbo pro Corriere della Sera s tím, že mu skvělou budoucnost zkazila závislost na kokainu.

„Už se nepoznávám. Droga mě přiměla zradit mé farníky, donutila mě lhát, přiměla mě k činu, za který se stydím. Nyní jsem HIV pozitivní. Žádám o odpuštění,“ uvedl farář s tím, že o tom, že je HIV pozitivní, neřekl svým sexuálním penězům. Navíc dodal, že chce vrátit peníze, které odcizil.

„Začal jsem brát čas od času drogy před deseti lety, když jsem se zamiloval do svého partnera. Pak jsem vstoupil do víru drogové závislosti. Peněz nebylo nikdy dost. Tak začalo moje utrpení a utrpení ostatních,“ uvedl kněz. Policisté se tak v současné chvíli snaží dohledat všechny účastníky večírků, které Spagnesi pořádal se svým přítelem a již by mohli být rovněž nakažení HIV.

