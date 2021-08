K ohavnému činu se odhodlal člověk, od kterého by každý čekal zcela jiné chování. Dánský kněz se rozhodl úkladně zavraždit svou ženu a všechny důkazy pečlivě zamést pod koberec. Bůh ale vrahovi moc štěstí nepřál, policie si na něj došlápla.

Dánský lutheránský kněz Thomas Gotthard byl odsouzen k patnácti letům vězení za zabití své manželky a rozpuštění jejího těla v kyselině. Vrah se měl inspirovat televizním seriálem Breaking Bad (Perníkový táta). „Zabil jsem Marii, ukončil jsem její život. Jsem vinen, jsem totální kriminálník. Poslal jsem svůj život do tmy, kde chci zůstat. Nikdo by mě neměl litovat,“ uvedl Gotthard podle deníku New York Post.

Přitom násilník ještě v červenci tvrdil, že je nevinný. Za vraždou nakonec měly stát dlouhodobé problémy, které by zřejmě vyústily rozvodem. Gotthard udeřil svou manželku Marii kamenem zezadu do hlavy. Poté se rozhodl zlikvidovat tělo v sudu napuštěném kyselinou. Právě tuto metodu viděl Gotthard ve svém oblíbeném seriálu. Ženu naložil do sudu a ten pak odvezl na opuštěný venkov.

Když se vrahovi zdál barel moc těžký, rozhodl se tělo rozpůlit na dvě části a naložit do dvou různých nádob, které zakopal. „Toto není příběh nešťastného muže, který nemohl dosáhnout na svou lásku. Jde o chlapa, pro kterého byla žena překážkou, řetězem u nohy,“ uvedla žalobkyně Anne-Mette Seerupová.

Maria zmizela na konci října a poté byla nezvěstná i její sestra. O tři týdny později byl Gotthard zatčen a vyloučen z funkce faráře. Vyšetřovatelé kněze v dubnu obvinili z vraždy poté, co vyšetřovatelé našli v domě manželů kyselinu chlorovodíkovou a louh. Gotthard navíc na internetu hledal výrazy jako „hloubka moře", „ropné barely" nebo „sebevražda".