Ludvík Černý je jedním z takzvaných orlických vrahů. Ti v devadesátých letech zabíjeli podnikatele a těla házeli v sudech naplněných louhem do Orlické přehrady. Černý byl odsouzen na doživotí a ve věznici Mírov se s ním setkal i Jiří Kajínek. Podle jeho slov se sblížili. Černý má mít údajně na svědomí ještě jednu vraždu, která však zůstala nepotrestána Mělo k ní dojít v Liberci.

Jiří Kajínek popsal Deníku, jak na něj Ludvík Černý působil. Byl to podle něj člověk, který by udělal vše pro svou manželku. „Oni mu říkali Mimísek, protože on byl pořád rozesmátý a pořád se smál,“ uvedl Kajínek hned v úvodu. Dodal, že se na Mírově často scházeli v kulturní místnosti, kde si spolu povídali.

Bývalý doživotně odsouzený vězeň řekl serveru, že přesně ví, jak proběhla vražda kosovského Albánce Afrima Kryezia. Ten zemřel 1. června roku 1993 v liberecké nemocnici, lékaři už mu nedokázali pomoci. Jak uvedl kriminalista Josef Doucha pro iDNES, za jeho smrt pak policie stíhala právě Černého.

Vrah vystřílel celý zásobník

A jak přesně k ní podle Kajínka došlo? „Ta vražda se udála tak, že myslím, že byl v Bavoráku a přišel k němu ten střelec a do toho okýnka na něj vysypal zásobník z jednašedesátky, ze Škorpiónu,“ popsal bývalý vězeň. Dodal, že si pamatuje, že Černý jezdil kvůli této vraždě k soudu, nikdy mu ji ale neprokázali.

Zločiny děsí dodnes

Černý si nyní odpykává doživotní trest za takzvané orlické vraždy. Společně s Karlem Kopáčem, Vladimírem Kunou, Petrem Chodounským a Irenou Meierovou měl připravit o život pět lidí. Tří těl se poté zbavili tak, že je hodili v sudu s žíravinou do Orlické přehrady. Činnost skupiny podrobně policii popsal Kopáč. Ten také udal své komplice a následně ve vězení spáchal sebevraždu. V dubnu 1997 byli všichni odsouzeni. Černý je však nyní jediný, kdo stále zůstává ve vězení.