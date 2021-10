„Požádal si o možnost odejít jiným než hlavním vchodem, aby se nemusel setkat s veřejností. My jsme mu vyhověli,“ řekl ředitel věznice Ondřej Kroupa. Ten novinářům sdělil, že ze sokolovského soudu došlo rozhodnutí o propuštění.

Tempel byl zproštěn obžaloby z vraždy pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu ve Štrasburku a Ústavního soudu. „Určitě jako první pojede za rodinou,“ řekl před věznicí Albert Ž. Ten tvrdil, že s Tempelem seděl čtyři roky na Mírově a pomáhal mu s odvoláním u Evropského soudu ve Štrasburku.

Odsouzen až napopáté!

Čtyřikrát soud Roberta Tempela osvobodil, napopáté však v roce 2008 vyřkl verdikt doživotí. Jeho kauza má v české justici výjimečné postavení už od počátku. Jak začala?

Tempel by obžalován za dvojnásobnou vraždu na lesním parkovišti na Sokolovsku v roce 2001. Obě těla měl s pomocí Lubomíra Václava zakopat ve Staré Vodě na Chebsku. Tempel i Václav u soudu jako vraha označili jeden druhého. Václav ukázal policii těla, a ačkoliv byl za vraždu také stíhán, soudy jej osvobodily. Zproštěn viny byl i Tempel, soudem v Plzni celkem čtyřikrát. Vrchní soud v Praze však jeho rozhodnutí vždy zrušil a napopáté přesunul kauzu ke Krajskému soudu v Praze.

Ten v listopadu 2008 rozhodl o doživotí pro Tempela, jeho stížnosti zamítly Nejvyšší i Ústavní soud. Zvrat přišel až loni, když Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že Tempelovi bylo upřeno právo na spravedlivý proces a soud nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Letos v srpnu pak vrchní soud vydal příkaz k jeho propuštění z doživotního vězení.

Kajínek: „Schovávat se nebudu“

Znají se dobře z kriminálu, ale teď by se snad raději vůbec nepotkali. Jiří Kajínek (60), který v roce 2017 dostal prezidentskou milost, měl už dříve obavy z toho, jak se Tempel zachová, pokud ho také pustí z kriminálu. „Až ho pustí, půjde zabít mé blízké,“ povídal předloni Kajínek.

„Je to ten nejhorší člověk, kterého jsem potkal. Falešný a bezpáteřní zmetek,“ řekl po svém propuštění Kajínek, čímž Tempela rozzuřil. „Proč si mě bral vůbec do pusy? Jak si mohl dovolit o mně takto mluvit?!“ prohlásil Tempel, když měl možnost mluvit s novináři. O tom, že Tempela propustili, má Kajínek informace z médií.

„Vím, že odešel tajně, aby ho nikdo neviděl. Ať si to každý přebere podle svého. To, co jsem řekl, platí,“ řekl včera Blesku s tím, že má obavy o své blízké. „Vyhrožoval, že zabije lidi, které mám rád, tak je jasné, co je zač. Já se schovávat nebudu. Ono se ukáže, co je Tempel zač,“ dodal Kajínek.

Měl pykat za loupež

Tempel ale ve vězení zůstal, měl si odpykat zbytek trestu za loupež v roce 1996, jíž se dopustil v podmínce. Až v úterý Ústavní soud rozhodl, že jeho další držení ve vězení je neústavní, a proto byl Tempel propuštěn.

Šil hračky

Robert Tempel v Bělušicích v rámci výchovné činnosti vymýšlel a šil hračky, které pak dostávaly děti v různých organizacích. „Mám radost, že dělám někomu radost,“ řekl tehdy.