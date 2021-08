Případ zvrhlého pedofila Marca Dutrouxe svého času otřásl celou belgickou společností. Vrah mučil a zneužíval šest dívek ve věku od osmi do devatenácti let. Nejenže společnost vyděsil svou krutostí, ale také několikrát znemožnil belgický soud a policii. Po celé zemi se kvůli případu masivně protestovalo.

Na to, že by mohl být Dutrox zvrhlým vrahem, upozornil policisty již v letech 1993 a 1995 informátor četnictva. Ten strážcům zákona vypověděl, že zmíněný muž měl mít u sebe v bytě dvě malé holčičky a ty zneužíval k natáčení pedofilního porna. Tehdy policisté ale nic usvědčujícího nenalezli.

I tak ale přišel šok. Od června roku 1995 byly v Belgii pohřešovány dvě děvčata. Julii Lejeunovou a Melissu Russoovou měl Dutroux věznit a mučit. Když policisté prohledávali dům, ve kterém se měla zvěrstva odehrávat, odešla s prázdnou. A to i přes skutečnost, že strážníci slyšeli tlumené dětské hlasy. Detektivové se domnívali, že přicházejí z ulice.

Dívky pak zemřely hladem během čtyř měsíců, kdy byl Dutroux zatčen a vězněn kvůli krádeži vozu na přelomu let 1995 a 1996. Znovu jej zatkli až v srpnu 1996. O dva dny později se podařilo z jeho domu vysvobodit živé dvě dívky, Sabine Dardennovou a Laetitii Delhezovou (pohřešované od května a srpna 1996). A pak přišla hrůza: v průběhu dvou týdnů byla objevena mrtvá těla čtyř dalších. Kromě Julie a Melissy to byly dospívající dívky An Marchalová a Eefje Lambrecksová (pohřešované od srpna 1995).

Vyšetřovatelé postupně naráželi na nejasnosti v dřívějším pátrání po zmizelých dětech a nacházeli důkazy o sporech mezi četnictvem a soudní policií, jež mohly pátrání znesnadnit.

To rozlítilo belgickou společnost. Lidé se nespokojili s postupem policie a vyšli do ulic. V nejhorší možné době se Dutrouxovi povedl husarský kousek. V dubnu roku 1998 utekl. Paradoxně se také ocitl blízko propuštění kvůli délce vazby, která podle jeho právníků porušovala evropskou konvenci o lidských právech. Vrah pak ještě zažaloval belgický stát. Nelíbilo se mu, že nemůže studovat svůj obžalovací spis na počítači.

Odsouzen na doživotí byl pedofil až v roce 2004. Dutroux se po odsouzení označil za oběť organizovaného lynčování. Jeho bývalá manželka, Michelle Martinová, byla v roce 2004 odsouzena k 30 letům vězení za spolupachatelství.

Podle výsledků vyšetřování nechala dvě unesené dívky zemřít hlady, zatímco krmila své německé ovčáky, a těla zakopala v plastových pytlích na zahradě. V roce 2012 byla podmínečně propuštěna. Proti jejímu propuštění se konaly protesty. Projednávalo se i jeho propuštění, žádost byla v únoru 2013 zamítnuta.